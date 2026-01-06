MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Tchibo-Filiale zieht um: Wo Kaffee, Schmuck und mehr künftig zu finden sind

Der Tchibo-Laden in der Zwickauer Innenstadt wird in Kürze den Standort wechseln.
Der Tchibo-Laden in der Zwickauer Innenstadt wird in Kürze den Standort wechseln. Bild: Ralph Köhler
Der Tchibo-Laden in der Zwickauer Innenstadt wird in Kürze den Standort wechseln.
Der Tchibo-Laden in der Zwickauer Innenstadt wird in Kürze den Standort wechseln. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer Tchibo-Filiale zieht um: Wo Kaffee, Schmuck und mehr künftig zu finden sind
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach über zehn Jahren verlässt das Unternehmen das Geschäft an der Inneren Plauenschen Straße 7. Ein neuer Standort steht bereits fest. Kunden erwarten einige Veränderungen.

Künftig müssen Tchibo-Kunden in der Zwickauer Innenstadt woanders als im seit über zehn Jahren gewohnten Ladengeschäft Ausschau halten nach Kaffee, Halsketten, Kochlöffeln oder Sporthosen. Die einzige Zwickauer Filiale, die auch eine Kaffeebar hat, zieht um. Und das sehr bald. Allerdings nicht weit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
01.01.2026
4 min.
Schließung oder Neustart? Was 2026 in Westsachsens Restaurant-Szene ansteht
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben den Traditions-Gasthof Dänkritzer Schmiede gekauft und wollen im März wieder für Gäste da sein.
Das neue Jahr verspricht ähnlich viele Veränderungen bei Gaststätten im Landkreis Zwickau wie das gerade vergangene. Eine Lokalschließung steht schon fest. Doch es sind auch mehrere Eröffnungen geplant. Darunter im Zwickauer Zentrum.
Elsa Middeke
19.12.2025
2 min.
Eiscafé „Cioccolatino“ hat in den Zwickau-Arcaden eröffnet
Ein neuer Ort zum Verweilen und Genießen: das Eiscafé „Cioccolatino“ in den Zwickau-Arcaden.
Neueröffnung vorm langen Einkaufswochenende: Gastronomisches Angebot des Shoppingcenters in der Innenstadt von Zwickau erweitert.
Thomas Croy
15:20 Uhr
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel