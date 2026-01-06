Nach über zehn Jahren verlässt das Unternehmen das Geschäft an der Inneren Plauenschen Straße 7. Ein neuer Standort steht bereits fest. Kunden erwarten einige Veränderungen.

Künftig müssen Tchibo-Kunden in der Zwickauer Innenstadt woanders als im seit über zehn Jahren gewohnten Ladengeschäft Ausschau halten nach Kaffee, Halsketten, Kochlöffeln oder Sporthosen. Die einzige Zwickauer Filiale, die auch eine Kaffeebar hat, zieht um. Und das sehr bald. Allerdings nicht weit.