Zwickauer Traditionsbäckerei schließt Filialen

Aus für die Bäckerei Plötner: Die Filiale an der zentralen Straßenbahn-Umsteigestelle am Zwickauer Neumarkt wird ausgeräumt. Auch die weiteren Standorte sind offenbar betroffen.

Die Bäckerei Plötner schließt ihre Filialen. Das Zwickauer Traditionsunternehmen unterhielt neben dem prominentesten Standort am zentralen Umsteigepunkt am Neumarkt auch noch Läden in der Gochtstraße im Stadtteil Weißenborn sowie auf der Leipziger Straße. Sämtliche Standorte waren am Mittwoch geschlossen. Am Neumarkt wurde bereits...