Mit Feuerwerk, Sekt, Tanz und Musik haben viele Westsachsen das neue Jahr begrüßt. Ein Westsachse, der Inhaber des Zwickauer Innenstadt-Modeladens „Men’s Corner“, war allerdings nicht dabei. Ronny Scheibner hat sich entschieden, den Jahreswechsel ganz anders zu verbringen. Ohne Böller, Party und Glitzerklamotten. Sondern am Ende der Welt....