MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Unternehmer feiert Silvester in der Antarktis: „Pinguine kamen neugierig heran“

Der Inhaber des Zwickauer Modegeschäfts „Men’s Corner“, Ronny Scheibner, hat den Jahreswechsel mit seiner Lebensgefährtin Rebecca Thier und vielen Pinguinen in der Antarktis verbracht.
Der Inhaber des Zwickauer Modegeschäfts „Men’s Corner“, Ronny Scheibner, hat den Jahreswechsel mit seiner Lebensgefährtin Rebecca Thier und vielen Pinguinen in der Antarktis verbracht. Bild: Ronny Scheibner
Eisberge und Stille: ein komplett anderes Silvester als Partytrubel, laute Musik und Böller.
Eisberge und Stille: ein komplett anderes Silvester als Partytrubel, laute Musik und Böller. Bild: Ronny Scheibner
Orcas am Neujahrsmorgen: So wurde Ronny Scheibner in der Antarktis begrüßt.
Orcas am Neujahrsmorgen: So wurde Ronny Scheibner in der Antarktis begrüßt. Bild: Ronny Scheibner
Der Inhaber des Zwickauer Modegeschäfts „Men’s Corner“, Ronny Scheibner, hat den Jahreswechsel mit seiner Lebensgefährtin Rebecca Thier und vielen Pinguinen in der Antarktis verbracht.
Der Inhaber des Zwickauer Modegeschäfts „Men’s Corner“, Ronny Scheibner, hat den Jahreswechsel mit seiner Lebensgefährtin Rebecca Thier und vielen Pinguinen in der Antarktis verbracht. Bild: Ronny Scheibner
Eisberge und Stille: ein komplett anderes Silvester als Partytrubel, laute Musik und Böller.
Eisberge und Stille: ein komplett anderes Silvester als Partytrubel, laute Musik und Böller. Bild: Ronny Scheibner
Orcas am Neujahrsmorgen: So wurde Ronny Scheibner in der Antarktis begrüßt.
Orcas am Neujahrsmorgen: So wurde Ronny Scheibner in der Antarktis begrüßt. Bild: Ronny Scheibner
Zwickau
Zwickauer Unternehmer feiert Silvester in der Antarktis: „Pinguine kamen neugierig heran“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ronny Scheibner vom bekannten Modegeschäft „Men’s Corner“ in Zwickau hat zum Jahreswechsel eine Abenteuerreise unternommen. Statt Partytrubel, Sekt und Feuerwerk erlebte er eine vollkommen andere Welt.

Mit Feuerwerk, Sekt, Tanz und Musik haben viele Westsachsen das neue Jahr begrüßt. Ein Westsachse, der Inhaber des Zwickauer Innenstadt-Modeladens „Men’s Corner“, war allerdings nicht dabei. Ronny Scheibner hat sich entschieden, den Jahreswechsel ganz anders zu verbringen. Ohne Böller, Party und Glitzerklamotten. Sondern am Ende der Welt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
17:30 Uhr
4 min.
Einkaufswagen voller Raketen und Böller: So lief der Feuerwerk-Verkaufsstart in Zwickau
Erich Kästner feiert Silvester mit Freunden. Da gehört ein Feuerwerk einfach dazu. Am Montag hat er sich mit Raketen eingedeckt.
Am Montagmorgen haben einige Pyro-Fans mehrere Stunden in der Kälte ausgeharrt, um die Ersten im Einkaufsmarkt zu sein. Einer von ihnen erzählt, dass er in diesem Jahr 2500 Euro für Feuerwerk ausgibt.
Frank Dörfelt
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
Mehr Artikel