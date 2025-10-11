Zwickauer Verein zeigt schwimmende Tagesklinik

Film und Gespräche werben für mehr Verständnis für psychische Erkrankungen.

Um psychische Erkrankungen geht es bei einer Veranstaltung am Mittwoch in der Zwickauer Stadtbibliothek in der Katharinenstraße 44a, zu der der Solidar-Sozialring einlädt. Sie beginnt 14 Uhr mit dem Dokumentarfilm „Auf der Adamant“ vom preisgekrönten französischen Filmer Nicolas Philibert aus dem Jahr 2022. Philibert zeigt mit der...