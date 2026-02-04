MENÜ
Den Umgang mit der VR-Brille kann man im Ferien.Lab Zwickau lernen.
Den Umgang mit der VR-Brille kann man im Ferien.Lab Zwickau lernen. Bild: Helge Gerischer/WHZ/Archiv
Zwickau
Zwickauer Vereine sorgen für abwechslungsreiche Ferien
Redakteur
Von Holger Weiß
Zukunftsregion Zwickau unterstützt und bündelt erstmals Ideen von Zwickauer Vereinen für Ferienangebote.

„Coole Ideen gesucht!“ - die Aufforderung der Zukunftsregion Zwickau, Ideen für Ferienangebote einzureichen, ist bei etlichen Zwickauer Vereinen auf offene Ohren gestoßen. „Über den Ideenwettbewerb stehen in allen Ferien 2026 insgesamt 163 Plätze für Kinder und Jugendliche zur Verfügung, für viele Interessenslagen und durch das...
Mehr Artikel