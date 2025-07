Zwickauer verliert 18.000 Euro an Betrüger

Unbekannte Täter haben einen Mann aus Neuplanitz um knapp 18.000 Euro gebracht. Sie gaben vor, seine Buchsammlung zu Geld zu machen.

Zwickau.

In Zwickau haben Betrüger einen Mann um sein Erspartes gebracht. Im Glauben, seine Büchersammlung zu Geld machen zu können, vereinbarte ein Zwickauer laut Polizei einen Termin, um die Bände zu verkaufen. Als am Dienstag zwei unbekannte Männer an seiner Wohnanschrift an der Allendestraße erschienen, übergab er ihnen knapp 10.000 Euro in bar. Das Geld sollte angeblich für Notar- und Speditionskosten genutzt werden. Als Kaution überwies er später erneut einen vierstelligen Betrag. Insgesamt zahlte er knapp 18.000 Euro.