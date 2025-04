Zwickauer verliert Zehntausende Euro an Kryptobetrüger

Ein 58-Jähriger hat in mehreren Tranchen Geld investiert, das Geld ging aber an Unbekannte im Ausland.

Zwickau.

Ein 58-jähriger aus Zwickau ist Kryptobetrügern aufgesessen und hat einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag verloren. Laut einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion boten bislang unbekannte Täter dem 58-jährigen Geschädigten über eine Messenger-App ein nicht näher bekanntes Spiel mit geringer Verdienstmöglichkeit an. Dann wurde dem Mann ein Kontakt zu einem weiteren mutmaßlichen Täter übermittelt. Dieser überzeugte den späteren Geschädigten, einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag in Kryptowährungen zu investieren. Dazu wurden mehrere Beträge über eine Wallet-App auf ein ausländisches Konto überwiesen. Als der Geschädigte sich das Geld auszahlen lassen wollte, fiel ihm der Betrug auf und er ging am Mittwoch zur Polizei.

Die Polizei warnt vor den Maschen der Betrüger. Man solle vorsichtig sein, wenn man im Internet auf Investmentangebote mit hohem Gewinnversprechen stößt. „Seien Sie auch immer zurückhaltend, wenn Sie aufgefordert werden, Bilder von Ausweisen oder Geldkarten online zu übermitteln“, heißt es von der Behörde.

Auch ein Plauener hat seit vergangenem Juli insgesamt rund 95.000 Euro an Betrüger verloren. Auf Anraten vermeintlicher Finanzexperten überwies er mehrfach Geld auf ausländische Konten. Tags zuvor war ein ähnlicher Betrugsfall aus Hohenstein-Ernstthal gemeldet worden. (kru)