  • Zwickauer Viertklässler verblüffen Stollenexperten – und entdecken selbst das Traditionsgebäck

Eine schmackhafte Lektion: Schüler der Nicolaischule, Lehrerin, Bäckermeister und Prüfer.
Eine schmackhafte Lektion: Schüler der Nicolaischule, Lehrerin, Bäckermeister und Prüfer.
Zwickauer Viertklässler verblüffen Stollenexperten – und entdecken selbst das Traditionsgebäck
Von Ludmila Thiele
Eine Prüfung, bei der Spickzettel erlaubt sind: Schüler aus verschiedenen Herkunftsländern probieren Weihnachtsstollen. Für viele von ihnen ist es eine erstmalige Erfahrung gewesen.

Mit erstaunlichem Fachwissen über Weihnachtsstollen haben die 26 Kinder der Klasse 4c der Zwickauer Nicolaischule die Prüfer der Bäckerinnung „Saxonia“ überrascht.
