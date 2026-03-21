MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Waffennarr schießt zum Spaß aus Fenster - Bewährungsstrafe

Der Zwickauer hatte eine Schreckschusswaffe einem „Funktionstest“ unterzogen.
Der Zwickauer hatte eine Schreckschusswaffe einem „Funktionstest“ unterzogen. Foto: Oliver Killig/dpa
Der Zwickauer hatte eine Schreckschusswaffe einem „Funktionstest“ unterzogen.
Der Zwickauer hatte eine Schreckschusswaffe einem „Funktionstest“ unterzogen. Foto: Oliver Killig/dpa
Zwickau
Zwickauer Waffennarr schießt zum Spaß aus Fenster - Bewährungsstrafe
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für keine seiner vielen Waffen besitzt der 48-Jährige eine Genehmigung. Als er einmal ausprobieren will, ob sie überhaupt funktionieren, fliegt das Waffenarsenal auf.

Hätte er nicht an einem Septemberabend des Jahres 2024 eine seiner zahlreichen Waffen einem - wie er es formuliert - „Funktionstest“ unterzogen, wäre seine Freude an seinen Pistolen und Revolvern, seinem Gewehr und dem Schwarzpulver noch von längerer Dauer gewesen. So aber rückte kurz nachdem er mit einer Schreckschusspistole aus dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
14:50 Uhr
5 min.
Jetzt im Vogtland: Ostereier aus aller Welt und „Die Häschenschule“ als begehbares Bilderbuch
Begeistert von der Ausstellung in Landwüst waren Steffi und Henry Nitzschke aus Delitzsch.
Die eine Ausstellung zeigt hunderte verzierte Eier aus einer vogtländischen Sammlung, die andere wartet mit dem berühmten Kinderbuch auf. Warum jetzt ein Besuch sowohl in Landwüst als auch Eubabrunn lohnt.
Eckhard Sommer
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
13.03.2026
2 min.
Werdauer prellt Zwickauer Hotel um 3400 Euro – hohe Geldstrafe
Der Angeklagte ließ es sich im Hotel gutgehen.
Zehn Tage lang wohnte ein 38-Jähriger im First-Inn-Hotel am Kornmarkt, ohne zu bezahlen. Jetzt erhielt er am Amtsgericht Zwickau ein teures Urteil.
Torsten Piontkowski
11.03.2026
2 min.
2000 Euro teures Fahrrad für 200 Euro verkauft - Hat sich mutmaßlicher Hehler in Zwickau selbst übers Ohr gehauen?
Hot oder Schrott? Darum ging es am Dienstag am Amtsgericht Zwickau.
Bevor sich der Angeklagte vor dem Amtsgericht Zwickau wiederfand, wechselte das corpus delicti, ein vermeintlich hochwertiges Mountainbike, mehrfach den Besitzer.
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel