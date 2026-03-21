Zwickauer Waffennarr schießt zum Spaß aus Fenster - Bewährungsstrafe

Für keine seiner vielen Waffen besitzt der 48-Jährige eine Genehmigung. Als er einmal ausprobieren will, ob sie überhaupt funktionieren, fliegt das Waffenarsenal auf.

Hätte er nicht an einem Septemberabend des Jahres 2024 eine seiner zahlreichen Waffen einem - wie er es formuliert - „Funktionstest“ unterzogen, wäre seine Freude an seinen Pistolen und Revolvern, seinem Gewehr und dem Schwarzpulver noch von längerer Dauer gewesen. So aber rückte kurz nachdem er mit einer Schreckschusspistole aus dem...