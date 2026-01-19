Zwickauer Wasserwerke spenden Trinkbrunnen für „Kinderinsel“

Die Kinder der „Kinderinsel“ hatten sich mit einem Projekt an die Wasserwerke gewendet. Sie überzeugten den Versorger mit ihren Trinktagebüchern. Welches Getränk den Kindern am liebsten ist.

Die Zwickauer Kita „Kinderinsel" an der Hegelstraße hat einen neuen Trinkbrunnen von den Wasserwerken Zwickau erhalten. Das Amt für Familie, Schule und Soziales informiert darüber. 45 Kinder der Einrichtung nahmen an einer Projektwoche zum Thema „Wassertrinken" teil. Sie schrieben Trinktagebüchern.