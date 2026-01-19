MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trinkbrunnen werden zunehmend auch in Kindereinrichtungen installiert.
Trinkbrunnen werden zunehmend auch in Kindereinrichtungen installiert. Bild: Symbolbild: Mario Hösel/Archiv
Trinkbrunnen werden zunehmend auch in Kindereinrichtungen installiert.
Trinkbrunnen werden zunehmend auch in Kindereinrichtungen installiert. Bild: Symbolbild: Mario Hösel/Archiv
Zwickau
Zwickauer Wasserwerke spenden Trinkbrunnen für „Kinderinsel“
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kinder der „Kinderinsel“ hatten sich mit einem Projekt an die Wasserwerke gewendet. Sie überzeugten den Versorger mit ihren Trinktagebüchern. Welches Getränk den Kindern am liebsten ist.

Die Zwickauer Kita „Kinderinsel“ an der Hegelstraße hat einen neuen Trinkbrunnen von den Wasserwerken Zwickau erhalten. Das Amt für Familie, Schule und Soziales informiert darüber. 45 Kinder der Einrichtung nahmen an einer Projektwoche zum Thema „Wassertrinken“ teil. Sie schrieben Trinktagebüchern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Handwerk Rabenstein stellt beim Hallenturnier des VfB Empor Glauchau den Sieger und den Publikums-Liebling
Zufriedene Gesichter bei der SG Handwerk Rabenstein: Das Team wiederholte am Sonntagabend seinen Turniersieg beim VfB Empor Glauchau.
Der heimische Fußball-Oberligist musste sich am Sonntag mit Platz 2 zufrieden geben. Was daran ärgerlich war und worüber sich sowohl die U 19 des Chemnitzer FC als auch der Meeraner SV freuen konnten.
Monty Gräßler
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18:00 Uhr
4 min.
Von Skibike bis Schneematte: Wintersport made in Chemnitz
Ein Skibike der Firma Weißbach Sports aus Chemnitz auf einer Skipiste.
Wer auf „Buy Local“ setzt, also ausschließlich Produkte aus der Region kaufen will, der ist in Chemnitz für die Skipiste ganz gut ausgestattet. Es gibt sogar Produkte, mit denen man in den Alpen richtig aus dem Rahmen fällt.
Christian Mathea
15.10.2025
2 min.
Zwickauer Kita „Kinderinsel“ für Sächsischen Bürgerpreis nominiert
Kinder der Zwickauer Kindertagesstätte und Senioren spielen oft miteinander.
Die Zwickauer Kita „Kinderinsel“ ist für den Sächsischen Bürgerpreis 2025 nominiert – dank eines Projekts, das Kinder und Senioren verbindet. Wie gestalten Jung und Alt die gemeinsame Zeit?
Jakob Nützler
16:30 Uhr
4 min.
Geburtenknick in Zwickau: Stadt will jetzt eine Kita schließen – ist das erst der Anfang?
Basteln ja, aber nicht mehr überall: Die Stadtverwaltung will eine Kindereinrichtung schließen.
Die Einrichtung an der Gutwasserstraße ist zu klein, um sie mit vertretbarem Aufwand weiterzubetreiben, heißt es aus dem Rathaus. Wie geht die Stadt mit der generell sinkenden Zahl an Kindern um?
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel