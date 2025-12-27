MENÜ
  • Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund

Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zwickau
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Von Holger Weiß
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.

Manchen war es beim Weihnachtsspaziergang aufgefallen, anderen beim Blick auf die offizielle Zwickau-Webcam: Am zweiten Feiertag fehlte am Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt die Beleuchtung. Was in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke zu Spekulationen über das Sparen der Stadt führte, hatte einen simplen technischen Defekt als...
