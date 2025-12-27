Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund

Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.

Manchen war es beim Weihnachtsspaziergang aufgefallen, anderen beim Blick auf die offizielle Zwickau-Webcam: Am zweiten Feiertag fehlte am Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt die Beleuchtung. Was in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke zu Spekulationen über das Sparen der Stadt führte, hatte einen simplen technischen Defekt als...