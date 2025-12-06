Zwickauer Weihnachtshaus strahlt wieder: „Wir machen weiter, bis das Erdkabel glüht“

Sie nennen sich „Das bekloppte Haus von Pölbitz“ und lassen auch in diesem Jahr den Zwickauer Stadtteil hell erleuchten. Was neu ist und welchen Trubel um ihre Beleuchtung die Hausbewohner erleben.

Wenn es in Zwickau dunkel wird, sticht ein Haus in der Freiligrathstraße besonders hervor: Bunte Lichterketten, Leuchtspiele und ein großer Stern im Vorgarten weisen den Weg zum bekannten Lichterhaus von Pölbitz. Vor allem der Hinterhof zieht die Blicke auf sich. Im Garten blinken dutzende Lichter gen Nachthimmel, die Fassade strahlt wie ein...