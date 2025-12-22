MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Florentine Reichel, Rico Rohde und Jessica Pühler (von links) schenkten vier Wochen lang Glühwein in „De Pyramid“ aus.
Florentine Reichel, Rico Rohde und Jessica Pühler (von links) schenkten vier Wochen lang Glühwein in „De Pyramid“ aus. Bild: Ralf Wendland
Die Zwickauer haben den Flammlachs für sich entdeckt. Das freut (v. l.) Peter Simon, Anna-Lena Dienel und Sebastian Olzscha.
Die Zwickauer haben den Flammlachs für sich entdeckt. Das freut (v. l.) Peter Simon, Anna-Lena Dienel und Sebastian Olzscha. Bild: Ralf Wendland
Zubehör für Modelleisenbahnen wurde auch in diesem Jahr am Stand von Fabian Schiller gern gekauft.
Zubehör für Modelleisenbahnen wurde auch in diesem Jahr am Stand von Fabian Schiller gern gekauft. Bild: Ralf Wendland
Florentine Reichel, Rico Rohde und Jessica Pühler (von links) schenkten vier Wochen lang Glühwein in „De Pyramid“ aus.
Florentine Reichel, Rico Rohde und Jessica Pühler (von links) schenkten vier Wochen lang Glühwein in „De Pyramid“ aus. Bild: Ralf Wendland
Die Zwickauer haben den Flammlachs für sich entdeckt. Das freut (v. l.) Peter Simon, Anna-Lena Dienel und Sebastian Olzscha.
Die Zwickauer haben den Flammlachs für sich entdeckt. Das freut (v. l.) Peter Simon, Anna-Lena Dienel und Sebastian Olzscha. Bild: Ralf Wendland
Zubehör für Modelleisenbahnen wurde auch in diesem Jahr am Stand von Fabian Schiller gern gekauft.
Zubehör für Modelleisenbahnen wurde auch in diesem Jahr am Stand von Fabian Schiller gern gekauft. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Weihnachtsmarkt beendet: Welche Bilanz ziehen die Händler?
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montag hatte der Markt zum letzten Mal geöffnet, noch am Abend begann der Abbau. Am letzten Tag waren viele zufriedene Stimmen zu hören. Es gibt aber auch Verbesserungsvorschläge.

Endspurt für den Zwickauer Weihnachtsmarkt – für Händler und Besucher. Am Montag, dem letzten Öffnungstag strömten noch einmal viele Menschen ins Zentrum. Wer es bisher nicht geschafft hatte, wollte noch eine Bratwurst essen oder einen Glühwein trinken. Andere suchten nach den letzten Weihnachtsgeschenken. Beschäftigte aus der Innenstadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
20.12.2025
4 min.
Schinken, Schaffell, Räuchermann: Wofür Besucher des Zwickauer Weihnachtsmarktes Geld ausgeben
Christine und Peter Grimm aus Auerbach im Vogtland haben arktischen Honig gekauft, den sie Weihnachten verschenken wollen.
Der Zwickauer Weihnachtsmarkt lockt mit einer Vielzahl von Köstlichkeiten und Geschenken. Welche besonderen Angebote ziehen die Besucher an?
Holger Weiß
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
Mehr Artikel