Zwickauer Weihnachtsmarkt beendet: Welche Bilanz ziehen die Händler?

Am Montag hatte der Markt zum letzten Mal geöffnet, noch am Abend begann der Abbau. Am letzten Tag waren viele zufriedene Stimmen zu hören. Es gibt aber auch Verbesserungsvorschläge.

Endspurt für den Zwickauer Weihnachtsmarkt – für Händler und Besucher. Am Montag, dem letzten Öffnungstag strömten noch einmal viele Menschen ins Zentrum. Wer es bisher nicht geschafft hatte, wollte noch eine Bratwurst essen oder einen Glühwein trinken. Andere suchten nach den letzten Weihnachtsgeschenken. Beschäftigte aus der Innenstadt...