Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?

Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.

Die dünne Schneedecke aus der Nacht war am Montag bis 11 Uhr, als die Buden auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt öffneten, weggetaut. Ansonsten stimmte aber die Kulisse: Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, Weihnachtslieder aus den Lautsprechern. Bis zum 22. Dezember laden mehr als 100 Händler zum Bummel auf Hauptmarkt, Kornmarkt,... Die dünne Schneedecke aus der Nacht war am Montag bis 11 Uhr, als die Buden auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt öffneten, weggetaut. Ansonsten stimmte aber die Kulisse: Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, Weihnachtslieder aus den Lautsprechern. Bis zum 22. Dezember laden mehr als 100 Händler zum Bummel auf Hauptmarkt, Kornmarkt,...