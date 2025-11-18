Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickauer Weihnachtsmarkt-Tradition in Gefahr: Zukunft des „Wilden Hirsches“ ungewiss

Anja Escher ist die Betreiberin des Lokals „Zum wilden Hirsch" am Zwickauer Kornmarkt. Wie lange es das Lokal noch gibt, ist offen.
Anja Escher ist die Betreiberin des Lokals „Zum wilden Hirsch“ am Zwickauer Kornmarkt. Wie lange es das Lokal noch gibt, ist offen. Bild: Sven Lämmel
Der „Wilde Hirsch" am Kornmarkt (im Bild vorn) grenzt an das Hotel „First Inn". Der Geräuschpegel aus dem Lokal stört die Hotelgäste.
Der „Wilde Hirsch“ am Kornmarkt (im Bild vorn) grenzt an das Hotel „First Inn“. Der Geräuschpegel aus dem Lokal stört die Hotelgäste. Bild: Ralph Köhler
Die Zukunft des „Wilden Hirsches" liegt in der Hand der Richter am Oberverwaltungsgericht in Bautzen.
Die Zukunft des „Wilden Hirsches“ liegt in der Hand der Richter am Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Anja Escher ist die Betreiberin des Lokals „Zum wilden Hirsch“ am Zwickauer Kornmarkt. Wie lange es das Lokal noch gibt, ist offen.
Anja Escher ist die Betreiberin des Lokals „Zum wilden Hirsch“ am Zwickauer Kornmarkt. Wie lange es das Lokal noch gibt, ist offen. Bild: Sven Lämmel
Der „Wilde Hirsch“ am Kornmarkt (im Bild vorn) grenzt an das Hotel „First Inn“. Der Geräuschpegel aus dem Lokal stört die Hotelgäste.
Der „Wilde Hirsch“ am Kornmarkt (im Bild vorn) grenzt an das Hotel „First Inn“. Der Geräuschpegel aus dem Lokal stört die Hotelgäste. Bild: Ralph Köhler
Die Zukunft des „Wilden Hirsches“ liegt in der Hand der Richter am Oberverwaltungsgericht in Bautzen.
Die Zukunft des „Wilden Hirsches“ liegt in der Hand der Richter am Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Zwickau
Zwickauer Weihnachtsmarkt-Tradition in Gefahr: Zukunft des „Wilden Hirsches“ ungewiss
Von Frank Dörfelt
Die Partys im „Wilden Hirsch“ sind für viele Zwickauer ein Muss. Doch ein Gerichtsurteil könnte das Aus bedeuten. Die Stadt Zwickau und die Betreiberin hoffen auf das Oberverwaltungsgericht.

Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt, danach ein ausgelassener Abend bei der Après-Ski-Party in der Event-Location „Zum wilden Hirsch“ am Kornmarkt – für viele Zwickauer gehört das zur Adventszeit. Ende November soll die Party-Saison starten, so der Plan. Doch ob es die letzte sein wird, bleibt ungewiss. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts...
