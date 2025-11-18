Zwickauer Weihnachtsmarkt-Tradition in Gefahr: Zukunft des „Wilden Hirsches“ ungewiss

Die Partys im „Wilden Hirsch“ sind für viele Zwickauer ein Muss. Doch ein Gerichtsurteil könnte das Aus bedeuten. Die Stadt Zwickau und die Betreiberin hoffen auf das Oberverwaltungsgericht.

Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt, danach ein ausgelassener Abend bei der Après-Ski-Party in der Event-Location „Zum wilden Hirsch" am Kornmarkt – für viele Zwickauer gehört das zur Adventszeit. Ende November soll die Party-Saison starten, so der Plan. Doch ob es die letzte sein wird, bleibt ungewiss. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts...