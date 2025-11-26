Zwickauer Weihnachtszirkus 2025: Warum Moderator Ramon Roselly manchmal noch anderen den Hof putzt

Zwickau
Von Anbeginn an moderiert der Sieger der 17. DSDS-Staffel mit seiner Partnerin Lorena Hein den Zwickauer Weihnachtszirkus. Für ihn ist das inzwischen eine Art Familientreffen geworden.
Wann gilt ein Künstler als bodenständig? Wenn er eisern lächelnd auch den allerletzten Autogrammwunsch erfüllt? Wenn er jedem Besucher das Gefühl gibt, er stehe nur seinetwegen auf der Bühne? Wenn er sich kotzelend fühlt, aber trotzdem 100 Prozent gibt? All das trifft auf Ramon Roselly zu, und trotzdem beschreibt es ihn nur unzureichend.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.