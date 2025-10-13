Zwickauer Weihnachtszirkus: An der Show wird noch getüftelt

Zum bereits sechsten Mal findet in Zwickau der Weihnachtszirkus statt. Für die neue Show arbeitet Prinzipal Norbert Friedrich ganzjährig hinter den Kulissen.

„Die Hälfte der Tickets sind weg. Und wenn Ihr Artikel erscheint, wird es gar keine mehr geben.“ Natürlich flunkert Norbert Friedrich ein bisschen, was den zweiten Satz betrifft. Tatsächlich aber ist der Weihnachtszirkus, den der Prinzipal zum bereits sechsten Mal in Zwickau mit seinem Team veranstaltet, längst kein Geheimtipp mehr. In...