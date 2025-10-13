Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Weihnachtszirkus findet in diesem Jahr vom 18. Dezember bis 6. Januar statt.
Der Weihnachtszirkus findet in diesem Jahr vom 18. Dezember bis 6. Januar statt. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Der Weihnachtszirkus findet in diesem Jahr vom 18. Dezember bis 6. Januar statt.
Der Weihnachtszirkus findet in diesem Jahr vom 18. Dezember bis 6. Januar statt. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Zwickau
Zwickauer Weihnachtszirkus: An der Show wird noch getüftelt
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum bereits sechsten Mal findet in Zwickau der Weihnachtszirkus statt. Für die neue Show arbeitet Prinzipal Norbert Friedrich ganzjährig hinter den Kulissen.

„Die Hälfte der Tickets sind weg. Und wenn Ihr Artikel erscheint, wird es gar keine mehr geben.“ Natürlich flunkert Norbert Friedrich ein bisschen, was den zweiten Satz betrifft. Tatsächlich aber ist der Weihnachtszirkus, den der Prinzipal zum bereits sechsten Mal in Zwickau mit seinem Team veranstaltet, längst kein Geheimtipp mehr. In...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
4 min.
Cüneyt Akan in Zwickau: Der Comedian gibt den „Drama-King“
Cüneyt Akan erwies sich im Alten Gasometer als charmanter Türkenversteher.
Mit seinem Programm ist der Comedian derzeit auf Tour. Im Alten Gasometer zeigte Cüneyt Akan, dass man nicht alles verstehen muss, was im Leben passiert.
Torsten Piontkowski
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
05.10.2025
3 min.
Glanzlichter in der Manege: Weihnachtszirkus kehrt nach Chemnitz zurück
Im Dezember ist der Weihnachtszirkus mit mehr Platz und komplett neuem Programm in Chemnitz.
Im Dezember gastiert der Weihnachtszirkus erneut in Chemnitz. Besucher dürfen sich auf eine Wasserbühne, internationale Akrobatik und ein deutlich größeres Vorzelt freuen.
Ralf Jerke
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel