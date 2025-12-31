MENÜ
Abel Dominguez und Yanet Gonzalez in der Pause zwischen zwei Vorstellungen.
Abel Dominguez und Yanet Gonzalez in der Pause zwischen zwei Vorstellungen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Weihnachtszirkus: Zwei Akrobaten und die Sache mit den Zähnen
Von Torsten Piontkowski
Was das Duo Life während des Zwickauer Weihnachtszirkus hoch oben in der Luft tatsächlich bietet, erschließt sich erst bei ganz genauem Hinschauen. Weshalb Zähne die wichtigste Rolle spielen.

„Es gibt weltweit nur ganz wenige, die diese Nummer beherrschen“, sagt Zirkusprinzipal Norbert Friedrich anerkennend. Er muss es wissen, für ihn ist der Umgang mit der Creme de la Creme der Artisten nahezu Alltag. Friedrich spricht vom Duo Life – zwei kubanischen Luftakrobaten, die ihr Können derzeit unter der Manegenkuppel auf dem Platz...
