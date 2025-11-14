Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer wird direkt vor Sparkasse überfallen: „Der eine Täter hat mich hochgehoben und festgehalten“

Die Sparkasse in Marienthal. Der Raub geschah auf dem Parkplatz hinter der Filiale.
Die Sparkasse in Marienthal. Der Raub geschah auf dem Parkplatz hinter der Filiale. Bild: Ralph Köhler
Die Sparkasse in Marienthal. Der Raub geschah auf dem Parkplatz hinter der Filiale.
Die Sparkasse in Marienthal. Der Raub geschah auf dem Parkplatz hinter der Filiale. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer wird direkt vor Sparkasse überfallen: „Der eine Täter hat mich hochgehoben und festgehalten“
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 67-Jähriger kam gerade aus der Bank, als der Raub geschah. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Welche Rolle spielt ein Messer, das am Tatort gefunden wurde?

Erst hat er laut geschrien. Dann hat er am ganzen Körper gezittert. Und dann kam auch schon die Polizei. So erzählt es Hermann Vogt (Name von der Redaktion geändert) im Gespräch mit der „Freien Presse“. Obwohl das Geschehen zu diesem Zeitpunkt schon fünf Tage her ist, wirkt der 67-Jährige noch immer aufgewühlt. Er redet schnell, muss...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:25 Uhr
4 min.
Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd
Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)
In Japan werden immer mehr Menschen von Bären angegriffen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Jetzt greift der Staat zu drastischen Maßnahmen.
Lars Nicolaysen, dpa
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
21.10.2025
2 min.
Wie im Wilden Westen: Räuber überfallen Reisebus auf Autobahn in Bayern
Die Polizei fahndete sofort nach Bekanntwerden des Überfalls nach dem Räuber-Trio - bislang ohne Erfolg.
Die Ganoven kamen nicht zu Pferd, sondern mit dem Auto: Ansonsten erinnert bei dem Raubüberfall in Niederbayern nahe Landshut aber vieles an Postkutschen-Räuber.
Patrick Hyslop
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
4 min.
Mit der Straßenbahn von Marienthal zum Zwickauer Hauptbahnhof? Wann die Oberbürgermeisterin damit rechnet
Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn und OB Constanze Arndt auf der Einwohnerversammlung für Marienthal im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr.
Nahverkehr, Mitteltrasse, Radwege – Verkehrsprobleme haben die Einwohnerversammlung im Zwickauer Stadtteil Marienthal bestimmt. Warum andere Themen nicht interessiert haben.
Holger Weiß
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel