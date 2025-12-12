Zwickauer Wissenschaftler wollen Kiefernnadeln zu Garn spinnen

An der Westsächsischen Hochschule wird an nachwachsenden Rohstoffen geforscht. Warum die als Abfall betrachteten lokalen Koniferennadeln erhebliches Potenzial haben.

Forscher an der Westsächsischen Hochschule Zwickau gehen ungewöhnliche Wege: Mit dem laufenden Nachwuchsforscherprojekt „Con-Fi-Tex“ soll herausgefunden werden, wie sich nachhaltige Textilfasern aus bislang ungenutzten Materialien gewinnen lassen. Besonders in den Blick nehmen die Zwickauer dabei Nadeln einheimischer Kiefern. Das wurde aus...