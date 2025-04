Zwickauerin hilft verletzter Hundehalterin: „Ich bekomme genauso viel zurück, wie ich gebe“

Viele Menschen wollen einer verletzten Zwickauerin helfen, ihre Hunde auszuführen. Sie kommen aus Thüringen, dem Erzgebirge und Zwickau. Eine von ihnen geht jeden Morgen mit den Tieren raus. Ein Glückstreffer für alle. Doch ganz gelöst ist das Gassi-Problem damit nicht.

Schwer zu sagen, wer am meisten strahlt. Die Sonne am Himmel, Bintou (8) und Chaniya (10) an der Leine oder Gina-Maria Löffler (25). Seit einigen Tagen geht sie jeden Morgen mit Bintou und Chaniya Gassi. Löffler ist eine von mehreren Helfern, die für die Besitzerin der beiden Vierbeiner einspringen. Denn das Frauchen der beiden...