Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauerin Silvia Stahlberg mit Bundesverdienstkreuz geehrt: Mutmacherin für Parkinson-Betroffene

Silvia Stahlberg (2. v. l.) nach der Preisverleihung mit Bundespräsident (4.v.l.), ihrem Mann Jens Stahlberg (r.) sowie den Mitstreitern Bernd Hopf, Claudia Praße und Heike Schell.
Silvia Stahlberg (2. v. l.) nach der Preisverleihung mit Bundespräsident (4.v.l.), ihrem Mann Jens Stahlberg (r.) sowie den Mitstreitern Bernd Hopf, Claudia Praße und Heike Schell. Bild: Stahlberg/PF
Silvia Stahlberg (2. v. l.) nach der Preisverleihung mit Bundespräsident (4.v.l.), ihrem Mann Jens Stahlberg (r.) sowie den Mitstreitern Bernd Hopf, Claudia Praße und Heike Schell.
Silvia Stahlberg (2. v. l.) nach der Preisverleihung mit Bundespräsident (4.v.l.), ihrem Mann Jens Stahlberg (r.) sowie den Mitstreitern Bernd Hopf, Claudia Praße und Heike Schell. Bild: Stahlberg/PF
Zwickau
Zwickauerin Silvia Stahlberg mit Bundesverdienstkreuz geehrt: Mutmacherin für Parkinson-Betroffene
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Platz in der ersten Reihe – und dazu noch neben einer bekannten TV-Moderatorin, die sie schon lange bewundert: Für Silvia Stahlberg wurde die Auszeichnung im Schloss Bellevue unvergesslich.

Es ist schon etwas Besonderes, Schauspielerin Anna Loos die Hand zu schütteln und Fußball-Weltmeister Philipp Lahm zu begegnen. Doch gemeinsam mit ihnen jetzt persönlich vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet zu werden – das können nur zwei Dutzend Leute von sich behaupten. Zu ihnen gehört Silvia Stahlberg aus Zwickau,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
09.04.2025
4 min.
Zum Weltparkinsontag: Wie Silvia Stahlberg aus Zwickau ihr Leben mit der Krankheit meistert
Silvia Stahlberg an ihrem Tablet in der Familienwohnung am Zwickauer Trillerberg beim letzten Feinschliff des Programms der Informationsveranstaltung „Tischtennis gegen Parkinson“ am 11. April in Zwickauer Rathaus.
Silvia Stahlberg ist eine von 400.000 von Parkinson Betroffenen in Deutschland. Die Zwickauerin kämpft seit acht Jahren gegen eine Krankheit an, die nicht zu besiegen ist. Aber sie gibt nicht auf.
Ludmila Thiele
12.06.2025
3 min.
Mit Tischtennis gegen Parkinson: Zwickauer Gruppe bleibt gleich in zweierlei Hinsicht am Ball
Maria Müller, Bernd Hopf, Andrea Herrmann, Claudia Praße und Silvia Stahlberg (von links) vertraten Zwickau bei den German Open in Oldenburg.
Die Teilnahme an den German Open war für ein Quintett des ESV Lok nicht nur sportlich ein Erfolg. Denn der Wettkampf in Oldenburg wird auch als Gelegenheit für Werbung in eigener Sache genutzt.
Monty Gräßler
Mehr Artikel