Zwickauerin Silvia Stahlberg mit Bundesverdienstkreuz geehrt: Mutmacherin für Parkinson-Betroffene

Zwickau
Ein Platz in der ersten Reihe – und dazu noch neben einer bekannten TV-Moderatorin, die sie schon lange bewundert: Für Silvia Stahlberg wurde die Auszeichnung im Schloss Bellevue unvergesslich.
Es ist schon etwas Besonderes, Schauspielerin Anna Loos die Hand zu schütteln und Fußball-Weltmeister Philipp Lahm zu begegnen. Doch gemeinsam mit ihnen jetzt persönlich vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet zu werden – das können nur zwei Dutzend Leute von sich behaupten. Zu ihnen gehört Silvia Stahlberg aus Zwickau,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.