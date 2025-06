Zwickaus Domkantor im Ruhestand spielt die Orgel der Lukaskirche in Planitz

Konzert in der Kirche auf dem Planitzer Schlossberg am Samstag vor Pfingsten. Es erklingt die romantische Walcker-Orgel.

Ein Wiederhören mit Henk Galenkamp, über 20 Jahre Domkantor an St. Marien zu Zwickau, gibt es am 7. Juni in der Lukaskirche Planitz. Der Domkantor im Ruhestand spielt am Samstag vor Pfingsten, 17 Uhr auf der romantischen Walcker-Orgel. In dem Konzert erklingen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger und Gabriel Fauré, heißt es in der...