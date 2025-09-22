Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickaus einstiges Kaufhaus „Schocken“ strahlt neu: So lief die Eröffnungsfeier

Stießen mit Champagner auf das „Schocken“ an: Zwickaus OB Constance Arndt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Stießen mit Champagner auf das „Schocken“ an: Zwickaus OB Constance Arndt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Bild: Ralf Wendland
Stießen mit Champagner auf das „Schocken“ an: Zwickaus OB Constance Arndt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Stießen mit Champagner auf das „Schocken“ an: Zwickaus OB Constance Arndt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickaus einstiges Kaufhaus „Schocken“ strahlt neu: So lief die Eröffnungsfeier
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut 26 Jahre stand das geschichtsträchtige Gebäude im Herzen der Stadt leer, am Montag wurde es mit neuem Konzept wiedereröffnet. Die Sanierung war aufwendig. Es gab dabei auch so manche Überraschung.

Eine 500 Jahre alte Decke, erdbebensichere Säulen und Champagner für Sachsens Ministerpräsidenten. Was noch vor sechs Jahren kaum vorstellbar war, als Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) damals überraschend im Wahlkampf eine Sanierung ins Spiel brachte, geht am Montag auf dem Zwickauer Marienplatz über die Bühne: Das einstige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
2 min.
Zwickauer Ämter bereiten Umzug ins Schocken vor
Die Mitarbeiter von zwei Zwickauer Ämtern ziehen im Oktober ins Schocken.
Mitarbeiter aus zwei städtischen Ämtern packen derzeit ihre Kartons für den Umzug ins ehemalige Kaufhaus an der Hauptstraße.
Konrad Rüdiger
19.09.2025
4 min.
Neuer Rewe in Zwickauer Schocken-Kaufhaus eröffnet: 200 Besucher stürmen den Markt
Die wichtigste Aufgabe des Tages hatte Marktmanager Felix Richter. Er zerschnitt das rote Band und eröffnet den Rewe-Markt damit offiziell. 200 Besucher drängten in den Markt.
Von außen sieht das Schocken-Kaufhaus in der Zwickauer Hauptstraße noch nach Baustelle aus, aber vom Marienplatz aus lässt sich jetzt schon mal der neue Rewe erreichen. Was lag dort zum Auftakt in den Einkaufswägen?
Frank Dörfelt
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel