Zwickaus einstiges Kaufhaus „Schocken“ strahlt neu: So lief die Eröffnungsfeier

Zwickau
Gut 26 Jahre stand das geschichtsträchtige Gebäude im Herzen der Stadt leer, am Montag wurde es mit neuem Konzept wiedereröffnet. Die Sanierung war aufwendig. Es gab dabei auch so manche Überraschung.
Eine 500 Jahre alte Decke, erdbebensichere Säulen und Champagner für Sachsens Ministerpräsidenten. Was noch vor sechs Jahren kaum vorstellbar war, als Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) damals überraschend im Wahlkampf eine Sanierung ins Spiel brachte, geht am Montag auf dem Zwickauer Marienplatz über die Bühne: Das einstige...
