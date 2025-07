Zwickaus Feuerwehrnachwuchs besteht Prüfung

Elf Jugendliche haben in den Ferien erfolgreich an einer einwöchigen Leistungsüberprüfung teilgenommen.

Elf Mitglieder der Jugendfeuerwehr Zwickau haben jetzt erfolgreich an der Leistungsprüfung der Landesfeuerwehrschule in Nardt bei Hoyerswerda teilgenommen und sich am Ende eines einwöchigen Kurses die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr verdient: die Leistungsspanne. Wie Jugendfeuerwehrsprecher Justin Wilk erklärt, überzeugten sie mit...