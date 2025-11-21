Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwickaus Handballerinnen brauchen sie dringend: Neue Sporthalle in Neuplanitz soll in zwei Jahren fertig sein

Die bestehende Sporthalle ist nicht bundesligatauglich.
Bild: Mario Dudacy/Archiv
Die bestehende Sporthalle ist nicht bundesligatauglich.
Die bestehende Sporthalle ist nicht bundesligatauglich. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickaus Handballerinnen brauchen sie dringend: Neue Sporthalle in Neuplanitz soll in zwei Jahren fertig sein
Von Johannes Pöhlandt
Nächste Woche wird der Stadtrat einen wichtigen Auftrag vergeben. Dabei geht es auch um den Zeitplan des Millionenprojektes.

Am Ende der Vorlage für den Stadtrat steht es schwarz auf weiß: Der Bau der neuen Sporthalle in Neuplanitz soll Mitte 2026 beginnen und anderthalb Jahre später, Ende 2027, abgeschlossen sein. Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau, die interimsweise in der Sparkassen-Arena (früher Stadthalle) spielen, warten seit Jahren...
