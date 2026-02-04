MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Äußere Plauensche Straße, Zwickaus Einkaufsmeile. Zwischen Dr.-Friedrichs-Ring und Marienplatz hält sich der Leerstand noch in Grenzen, aber selbst dort wird er sichtbar.
Die Äußere Plauensche Straße, Zwickaus Einkaufsmeile. Zwischen Dr.-Friedrichs-Ring und Marienplatz hält sich der Leerstand noch in Grenzen, aber selbst dort wird er sichtbar. Bild: Ralph Köhler
Monatelang eine Baustelle vor der Ladentür, wurde das Geschäft „La Mirage“ im März 2025 geschlossen.
Monatelang eine Baustelle vor der Ladentür, wurde das Geschäft „La Mirage“ im März 2025 geschlossen. Bild: Ralph Köhler
Mit einer Schaufenstergalerie im ehemaligen Schocken-Kaufhaus bespielt Anja Kehle vom benachbarten „Kunsthandwerk Liebig“ die Front zur Hauptstraße.
Mit einer Schaufenstergalerie im ehemaligen Schocken-Kaufhaus bespielt Anja Kehle vom benachbarten „Kunsthandwerk Liebig“ die Front zur Hauptstraße. Bild: Ralph Köhler
Die Äußere Plauensche Straße, Zwickaus Einkaufsmeile. Zwischen Dr.-Friedrichs-Ring und Marienplatz hält sich der Leerstand noch in Grenzen, aber selbst dort wird er sichtbar.
Die Äußere Plauensche Straße, Zwickaus Einkaufsmeile. Zwischen Dr.-Friedrichs-Ring und Marienplatz hält sich der Leerstand noch in Grenzen, aber selbst dort wird er sichtbar. Bild: Ralph Köhler
Monatelang eine Baustelle vor der Ladentür, wurde das Geschäft „La Mirage“ im März 2025 geschlossen.
Monatelang eine Baustelle vor der Ladentür, wurde das Geschäft „La Mirage“ im März 2025 geschlossen. Bild: Ralph Köhler
Mit einer Schaufenstergalerie im ehemaligen Schocken-Kaufhaus bespielt Anja Kehle vom benachbarten „Kunsthandwerk Liebig“ die Front zur Hauptstraße.
Mit einer Schaufenstergalerie im ehemaligen Schocken-Kaufhaus bespielt Anja Kehle vom benachbarten „Kunsthandwerk Liebig“ die Front zur Hauptstraße. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickaus Innenstadt unter Druck: Kreative Lösungen gegen leere Läden
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwickaus Innenstadt kämpft mit Leerstand. Die Ursachen sind vielfältig. Die Stadt setzt auf Sanierung und Neugestaltung. Doch nicht alle Einzelhändler überstehen die Bauphase.

Einmal zu Fuß durch Zwickaus Innenstadt, vom Georgenplatz zum Hauptmarkt, vom Kornmarkt zum Schumannplatz – wer beim Stadtbummel leere Schaufenster zählt, hat drei Dutzend schnell beisammen. Selbst wenn davon Geschäfte in Häusern mit Sanierungsbedarf abgezogen werden, kommt man locker auf über 30 leere Läden. Nicht nur abseits oder in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
4 min.
"Mega cool": Thioune gibt Werder neue Energie
Der neue Werder-Trainer Daniel Thioune.
Werder Bremen hat einen Nachfolger für Trainer Horst Steffen gefunden. Daniel Thioune war zwar nicht der Favorit auf den Trainerposten. Doch er startet mit viel Elan.
Claas Hennig, Tom Bachmann, Sebastian Stiekel, dpa
30.01.2026
4 min.
Heizlüfter statt funktionierender Heizung, Sperrmüll statt Winterdienst: Vivet-Insolvenz trifft Mieter in Zwickau
Im Hof des Eckhauses Leipziger Straße 133/Pölbitzer Straße 23 türmt sich der Sperrmüll. Ohne Heizung ist das Wohn- und Geschäftshaus auch.
In zwei Zwickauer Wohn- und Geschäftshäusern stehen die Mieter vor Herausforderungen. In einem der Gebäude hat sich eine Mietergemeinschaft formiert und mit diesem Schritt erste Erfolge erzielt.
Holger Weiß
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:55 Uhr
1 min.
Riesiger Andrang auf Infoveranstaltung zum Chemnitzer Schauspielhaus: Zusatztermin am Folgetag geplant
Schauspielhaus oder Spinnbau?
Wo wird in Zukunft Theater gespielt? Im alten Schauspielhaus, im Spinnbau oder doch ganz woanders? Diese Frage treibt die Chemnitzer um. Ende Februar ist nun weiterer Infotermin vorgesehen.
Denise Märkisch
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
20.01.2026
4 min.
Zu wenige Händler: Markttag am Samstag wird es in Zwickau nicht geben
Der Wochenmarkt am Donnerstag und Freitag ist zurück auf dem Zwickauer Marienplatz. Thomas Rudolph (l.) verkauft dort Eier, Rüdiger Peuker ist Stammkunde bei Land-Ei.
Während sich viele Zwickauer einen Samstagsmarkt wünschen, haben nur 15 Händler Interesse. Damit scheitert der dritte Versuch, einen Markt am Samstag einzurichten.
Frank Dörfelt, Holger Weiß
Mehr Artikel