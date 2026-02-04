Zwickaus Innenstadt unter Druck: Kreative Lösungen gegen leere Läden

Zwickau
Zwickaus Innenstadt kämpft mit Leerstand. Die Ursachen sind vielfältig. Die Stadt setzt auf Sanierung und Neugestaltung. Doch nicht alle Einzelhändler überstehen die Bauphase.
Einmal zu Fuß durch Zwickaus Innenstadt, vom Georgenplatz zum Hauptmarkt, vom Kornmarkt zum Schumannplatz – wer beim Stadtbummel leere Schaufenster zählt, hat drei Dutzend schnell beisammen. Selbst wenn davon Geschäfte in Häusern mit Sanierungsbedarf abgezogen werden, kommt man locker auf über 30 leere Läden. Nicht nur abseits oder in...
