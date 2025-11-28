Zwickaus neuer Marienplatz: Granitpflaster, Wasserspiel und Hochbeete

Zwickau
Der umgestaltete Platz in der Innenstadt ist ein Hingucker geworden. Am Freitag wurde er freigegeben. Nur ein „hässlicher Kasten“ stört das Gesamtbild – wie lange noch?
Viele Zwickauer haben schon die Gelegenheit genutzt, sich bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt den neuen Marienplatz anzuschauen. Die Absperrgitter waren in den vergangenen Wochen immer weniger geworden. Am Freitag ist der umgestaltete Platz nun auch offiziell eröffnet worden, zusammen mit der angrenzenden Marienstraße. Der Asphalt ist...
