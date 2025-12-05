Zwickaus RAW-Wasserturm-Posse: BfZ-Fraktion fordert Antworten

Ungleichbehandlung in Zwickau? Bei Privatpersonen wird Denkmalschutz durchgesetzt, beim Freistaat nicht. Der abgebaute RAW-Wasserturm steht im Mittelpunkt.

Der 2017 abgebaute Wasserturm des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) in Zwickau-Marienthal beschäftigt nun die Kommunalpolitik. Das denkmalgeschützte Bauwerk musste dem Neubau der Justizvollzugsanstalt weichen. Die Fraktion Bürger für Zwickau (BfZ) im Stadtrat will von der Stadtverwaltung wissen, warum der Turm noch nicht wieder...