Zwickaus schlimmster Schandfleck? Keine Hoffnung auf Sanierung früherer Lehrlingswohnheime

Die Pläne für ein neues Restaurant in dem Komplex in Pölbitz klangen vielversprechend. Doch daraus wird offenbar nichts. Die Gebäude an der Leipziger Straße verfallen weiter.

Das Restaurant in Pölbitz sollte längst Gäste empfangen – so sah es der Plan vor, den die Eigentümer im November 2020 vorstellten. Um was für ein Lokal es sich handeln sollte, sagten sie nicht. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, denn aus dem Vorhaben, das so gut klang, wurde nichts. Weder wurde eines der höchsten Gebäude im Zwickauer...