Regionale Nachrichten und News
  • Zwickaus schlimmster Schandfleck? Keine Hoffnung auf Sanierung früherer Lehrlingswohnheime

Die Eingänge zu den Häusern an der Leipziger Straße wurden wiederholt aufgebrochen, obwohl es dazu einiger Kraft bedarf.
Die Eingänge zu den Häusern an der Leipziger Straße wurden wiederholt aufgebrochen, obwohl es dazu einiger Kraft bedarf.
Die Fenster der Ruinen, sofern sie nicht zerschlagen sind, werden auch für Botschaften genutzt.
Die Fenster der Ruinen, sofern sie nicht zerschlagen sind, werden auch für Botschaften genutzt.
Die Gebäude wurden in den Jahren 1977/78 als Wohnheime für Lehrlinge errichtet.
Die Gebäude wurden in den Jahren 1977/78 als Wohnheime für Lehrlinge errichtet.
Die Eingänge zu den Häusern an der Leipziger Straße wurden wiederholt aufgebrochen, obwohl es dazu einiger Kraft bedarf.
Die Eingänge zu den Häusern an der Leipziger Straße wurden wiederholt aufgebrochen, obwohl es dazu einiger Kraft bedarf. Bild: Ralf Wendland
Die Fenster der Ruinen, sofern sie nicht zerschlagen sind, werden auch für Botschaften genutzt.
Die Fenster der Ruinen, sofern sie nicht zerschlagen sind, werden auch für Botschaften genutzt. Bild: Ralf Wendland
Die Gebäude wurden in den Jahren 1977/78 als Wohnheime für Lehrlinge errichtet.
Die Gebäude wurden in den Jahren 1977/78 als Wohnheime für Lehrlinge errichtet. Bild: Förderverein August-Horch-Museum
Zwickau
Zwickaus schlimmster Schandfleck? Keine Hoffnung auf Sanierung früherer Lehrlingswohnheime
Von Frank Dörfelt
Die Pläne für ein neues Restaurant in dem Komplex in Pölbitz klangen vielversprechend. Doch daraus wird offenbar nichts. Die Gebäude an der Leipziger Straße verfallen weiter.

Das Restaurant in Pölbitz sollte längst Gäste empfangen – so sah es der Plan vor, den die Eigentümer im November 2020 vorstellten. Um was für ein Lokal es sich handeln sollte, sagten sie nicht. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, denn aus dem Vorhaben, das so gut klang, wurde nichts. Weder wurde eines der höchsten Gebäude im Zwickauer...
15.10.2025
4 min.
Neubau zweier Möbelhäuser auf Zwickauer Eisenwerk-Gelände: Wie kommt das Projekt voran?
Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenwerkes in Zwickau sollen zwei Möbelhäuser entstehen.
Fast ein Jahr ist es her, dass der Stadtrat dem Vorhaben grundsätzlich zugestimmt hat. Jetzt ist das Rathaus am Zug. Welche Fortschritte hat es in den vergangenen Monaten gegeben?
Frank Dörfelt
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
06.10.2025
4 min.
Unverhoffter Bauboom in Zwickau: Großprojekte und Eigenheime beleben die Stadt
Andreas Schröer ist verantwortlich für ein ungewöhnliches Bauprojekt, den Umbau des früheren Georgengymnasiums in ein Wohnhaus.
In Zwickau wird so viel gebaut wie schon lange nicht mehr. Gewerbeobjekte, neue Supermärkte und Eigenheime haben gerade Konjunktur. Woran liegt das?
Frank Dörfelt
13:16 Uhr
2 min.
Wieder Zwischenfälle mit Toten im Gazastreifen
Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bleibt fragil. (Archivbild)
Laut einer von der Hamas kontrollierten Behörde sind seit Waffenruhe-Beginn 260 Menschen bei Angriffen Israels im Gazastreifen getötet worden. Nun soll es erneut Opfer bei Vorfällen gegeben haben.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel