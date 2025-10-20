Zwickaus städtischer Großvermieter bekommt einen neuen Chef

Ab dem 1. November übernimmt Alexander Conrad die Führung der GGZ. Er wechselt von einem kommunalen Wohnungsunternehmen aus Halle nach Zwickau.

Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ) bekommt ab dem 1. November einen neuen Geschäftsführer: Alexander Conrad übernimmt die Leitung des kommunalen Wohnungsunternehmens. Der 49-Jährige folgt auf Thomas Frohne, der nach sieben Jahren an der Spitze in den Ruhestand tritt. Der Stadtrat hatte Conrads Bestellung im Mai einstimmig...