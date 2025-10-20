Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alexander Conrad übernimmt ab dem 1. November die Geschäftsführung der GGZ.
Alexander Conrad übernimmt ab dem 1. November die Geschäftsführung der GGZ. Bild: Christina Schubert/GGZ
Alexander Conrad übernimmt ab dem 1. November die Geschäftsführung der GGZ.
Alexander Conrad übernimmt ab dem 1. November die Geschäftsführung der GGZ. Bild: Christina Schubert/GGZ
Zwickau
Zwickaus städtischer Großvermieter bekommt einen neuen Chef
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dem 1. November übernimmt Alexander Conrad die Führung der GGZ. Er wechselt von einem kommunalen Wohnungsunternehmen aus Halle nach Zwickau.

Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ) bekommt ab dem 1. November einen neuen Geschäftsführer: Alexander Conrad übernimmt die Leitung des kommunalen Wohnungsunternehmens. Der 49-Jährige folgt auf Thomas Frohne, der nach sieben Jahren an der Spitze in den Ruhestand tritt. Der Stadtrat hatte Conrads Bestellung im Mai einstimmig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
„Mein Trabi ist kein Auto sondern mein Freund“: Fürs Trabant-Treffen in Zwickau stehen 40 Teilnehmer schon einen Tag vorher Schlange
Nostalgie wird großgeschrieben beim Zwickauer Trabant- und Ostfahrzeugtreffen.
Auf dem 16. Zwickauer Trabant- und Ostfahrzeugtreffen lassen sich Besucher die Laune auch nicht von einem Wolkenbruch verhageln. Ob möglichst original, getunt oder ausgefallen umgebaut: Warum der Trabi als Kult nicht totzukriegen ist.
Elsa Middeke
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
09.09.2025
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel