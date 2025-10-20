Zwickaus städtischer Großvermieter bekommt einen neuen Chef

Zwickau
Ab dem 1. November übernimmt Alexander Conrad die Führung der GGZ. Er wechselt von einem kommunalen Wohnungsunternehmen aus Halle nach Zwickau.
Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ) bekommt ab dem 1. November einen neuen Geschäftsführer: Alexander Conrad übernimmt die Leitung des kommunalen Wohnungsunternehmens. Der 49-Jährige folgt auf Thomas Frohne, der nach sieben Jahren an der Spitze in den Ruhestand tritt. Der Stadtrat hatte Conrads Bestellung im Mai einstimmig...
