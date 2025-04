Zwickaus vergessenes Elektroauto: Weshalb am VW-Bildungsinstitut ein Citystromer wieder flott gemacht wird

Vor über 30 Jahren wurde das E-Auto in Golf-Hülle im VW-Werk Zwickau gebaut. Die Westsächsische Hochschule lässt nun eines der Fahrzeuge wieder instand setzen. In vier Wochen geht es auf die Reise.

Der ID.3 als erstes Elektroauto von Volkswagen, das in Zwickau in Serie seit gut sechs Jahren vom Band läuft? Mitnichten. Bereits zu Beginn der 1990er-Jahre wurde im Fahrzeugwerk der sogenannte Citystromer gebaut, ein vollelektrischer Pkw in der Golf-III-Hülle. Gefertigt wurde allerdings nur eine Miniserie von rund 120 Stück, dann wurde die...