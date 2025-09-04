„Zwikkifaxx“: Was Familien zum bunten Halligalli am Zwickauer Schwanenteich wissen müssen

Zwickau
Über 20.000 Besucher erwartet die Stadt am Samstag zum wohl größten Familienfest in Sachsen. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Infos zusammen: Welche neuen Angebote locken, wo es Parkplätze gibt und wie das mit den SOS-Armbändern funktioniert.
Bereits zum 14. Mal steigt am Samstag das beliebte Fest mit vielen Angeboten zum Mitmachen, Basteln und Staunen am Schwanenteich. Das „Zwikkifaxx“ bietet dieses Jahr einige Neuheiten: von Entenangeln über Aquazorbing und Motorräder bis zum Auftritt einer preisgekrönten Band. Bei „Freie Presse“ gibt’s die wichtigsten Infos.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.