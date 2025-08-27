Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickau
  Zwickau
  „Zwischen 50 und 500 Besuchern ist alles drin": Neues Festival feiert im Kreis Zwickau Premiere

Junge Menschen organisieren im Kreis Zwickau ein Festival mit Musik und Workshops. Bild: Jasmin Brückner
Junge Menschen organisieren im Kreis Zwickau ein Festival mit Musik und Workshops. Bild: Jasmin Brückner
„Zwischen 50 und 500 Besuchern ist alles drin": Neues Festival feiert im Kreis Zwickau Premiere
Von Holger Weiß
Kreative Köpfe aus der Region organisieren das „You & Me Festival“. Am 29. August wird die Waldpension in Giegengrün zum Schauplatz.

Auf dem Land ist nix los? Von wegen! Hier organisiert man sich sein Festival selbst: „Und zwar eins zum Mitmachen, das Kreativität und Gemeinschaft feiert“, sagt Friederike Porstmann, die die Werbetrommel für das „You & Me Festival“ rührt. Am Freitag, 29. August ist es so weit: Dann feiert das Festival seine Premiere auf dem Gelände...
