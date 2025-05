Zwischen Artistik und Gemütlichkeit: Radlersonntag in Mülsen lockt 10.000 Teilnehmer an

Bei der 30. Auflage hat die Gemeinde viel Geld ins Programm investiert. Vor allem eine Gruppe aus Nordsachsen zog die Blicke auf sich.

Die Strecke beim Radlersonntag im Mülsengrund von Dennheritz bis Ortmannsdorf war 18 Kilometer lang – genug Platz für alle Radler, sich zu verteilen. An einigen Punkten bildeten sich aber doch große Menschentrauben, etwa am Verwaltungszentrum in Jacob. Neben einem Karussell und anderen Angeboten für Kinder zogen dort vor allem die Cornellis...