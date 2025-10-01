Zwischen Breakdancer und Baustellen: Wie finden Besucher zum Zwickauer Herbstrummel?

Wer zum Budenzauber will, ist diesmal mit gleich mehreren Großbaustellen konfrontiert. „Freie Presse“ gibt Tipps für die Anreise zwischen Straßensperrungen und Ersatzhaltestellen: ob zu Fuß, per Bus, Straßenbahn oder Auto.

Am Breakdancer ist der Baulärm nicht mehr zu hören. Zu lauter Musik wirbeln darin einige jubelnde Jugendliche am frühen Montagnachmittag auf dem Zwickauer Herbstvolksfest herum. Der Platz der Völkerfreundschaft riecht nach Fett und Zucker. Nicht weit weg vom Rummel dagegen durchsetzt der Geruch nach Steinstaub und Asphalt die Luft. Auf...