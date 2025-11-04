Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwischen Fleischerhaken und Backstube - Was wird aus der alten Thurmer Kirchschule?

Heidi Knoll zieht mit ihrer Agentur in die alte Kirchschule in Thurm.
Heidi Knoll zieht mit ihrer Agentur in die alte Kirchschule in Thurm. Bild: Uta Pasler
Zwickau
Zwischen Fleischerhaken und Backstube - Was wird aus der alten Thurmer Kirchschule?
Von Uta Pasler
Vor zwei Jahren hat Planer Patrick Knoll das denkmalgeschützte Haus gekauft. Ein in Mülsen bekannter Heimatforscher, der dort zur Schule ging, erinnert sich.

An das Fräulein Zimmermann, das Geschichte unterrichtete, erinnert sich Werner Markgraf gern. Auch der Kantor ist dem heute 89-jährigen Mülsener in Erinnerung geblieben. Und natürlich Hans Saalfrank. Wenn der den Korridor entlang lief, sprangen die Schüler freiwillig von den Stühlen. „Wer nicht rechtzeitig stand, musste sofort in den Hof...
