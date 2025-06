Zwischen „Golden Circle“ und Gratis-Konzert: Wie die Besucher den Auftritt von Sting in Zwickau erlebt haben

Die einen haben extra draufbezahlt, um besonders nah an der Bühne zu sein, die anderen haben sich das Konzert kostenlos jenseits der Absperrung angeschaut. Wo war’s besser?

Eva und Anna Keßler haben es geschafft. Gemeinsam mit ihrer Freundin Nelly Radau stehen sie in der ersten Reihe beim Sting-Konzert in Zwickau. „Den Platz geben wir so schnell nicht wieder her“, sagt Eva Keßler. Als sie geboren wurde, hatte Sting fast alle seiner Welthits schon geschrieben und seine Filmkarriere war praktisch schon vorbei....