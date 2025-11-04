Zwischen Kunst und Kriminalität: Zwickaus Museen rüsten bei Sicherheit auf

Zwickaus Museen blieben bisher von Einbrüchen verschont. Ist das Fehlen von Gold und Diamanten der Grund? Ein direkter Alarm zur Polizei wirkt abschreckend auf Diebe.

Der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden und der Diebstahl im Louvre in Paris: In vermeintlich gut gesicherten Museen hätte wohl kaum jemand erwartet, dass dort wertvolle Schmuckstücke verschwinden könnten. Gold und Diamanten werden in den Zwickauer Museen nicht ausgestellt – vielleicht ein Grund, warum es keine Einbruchsversuche gab. Im...