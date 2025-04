Zwischen Lindenstraße und Goldbach: Was genau wird in Wiesenburg gebaut?

Die Anwohner sind informiert, doch auch andere Wiesenburger wollen wissen, was hinter dem Bauvorhaben in der Lindenstraße steckt. Und wer. Die „Freie Presse“ liefert die Antwort.

Eigentlich müssten die Wiesenburger wissen, was in der Lindenstraße gebaut wird, wundert sich Tino Kögler. „Dort bauen die Wasserwerke Zwickau. Die Stadt steigt erst ein, wenn der Kanal fertig ist. Dann bekommt die Lindenstraße eine neue Decke“, kündigt der Bürgermeister von Wildenfels an, wozu Wiesenburg gehört. Auskunft der...