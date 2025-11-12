Zwischen Proben, Powernaps und Pizzastücken: Wie Tänzerin Sofia Borgo in Zwickau ihren Traum lebt

Geduldig wie Solveig, feurig wie Sita – und immer voller Energie: Die Tänzerin Sofia Borgo erzählt zum Welttag des Balletts, was sie antreibt, und verrät, warum Stärke gerade im Fallen und Wiederaufstehen liegt.

Wenn Sofia Borgo durch Zwickau radelt, scheint sie zu schweben. Auf der Bühne ist sie Solveig in „Peer Gynt“, im Alltag eine 23-Jährige aus Vicenza, die Sushi liebt, Yoga praktiziert und beim Autofahren am liebsten Gianna Nannini hört. Wenn Sofia Borgo durch Zwickau radelt, scheint sie zu schweben. Auf der Bühne ist sie Solveig in „Peer Gynt“, im Alltag eine 23-Jährige aus Vicenza, die Sushi liebt, Yoga praktiziert und beim Autofahren am liebsten Gianna Nannini hört.