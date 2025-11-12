Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwischen Proben, Powernaps und Pizzastücken: Wie Tänzerin Sofia Borgo in Zwickau ihren Traum lebt

Sofia Borgo begeistert das Publikum am Theater Plauen-Zwickau derzeit als brillante Solveig in „Peer Gynt“.
Bild: Christian Leischner (2), Thomas Croy
Sofia Borgo begeistert das Publikum am Theater Plauen-Zwickau derzeit als brillante Solveig in „Peer Gynt“.
Sofia Borgo begeistert das Publikum am Theater Plauen-Zwickau derzeit als brillante Solveig in „Peer Gynt“. Bild: Christian Leischner (2), Thomas Croy
Zwischen Proben, Powernaps und Pizzastücken: Wie Tänzerin Sofia Borgo in Zwickau ihren Traum lebt
Von Thomas Croy
Geduldig wie Solveig, feurig wie Sita – und immer voller Energie: Die Tänzerin Sofia Borgo erzählt zum Welttag des Balletts, was sie antreibt, und verrät, warum Stärke gerade im Fallen und Wiederaufstehen liegt.

Wenn Sofia Borgo durch Zwickau radelt, scheint sie zu schweben. Auf der Bühne ist sie Solveig in „Peer Gynt“, im Alltag eine 23-Jährige aus Vicenza, die Sushi liebt, Yoga praktiziert und beim Autofahren am liebsten Gianna Nannini hört.
