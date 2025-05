Unfall auf der S 290 zwischen Zwickau und Crimmitschau: Zwei Personen schwer verletzt - Straße rund fünf Stunden voll gesperrt

Auf dem kurvenreichen Abschnitt hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. An der Unfallstelle landete am Montagnachmittag ein Rettungshubschrauber. Was zur Ursache und zu den Unfallbeteiligten bekannt ist.

Auf der S 290 zwischen Zwickau und Crimmitschau ereignen sich immer wieder schwere Unfälle. Am späten Montagabend gab es auf der kurvenreichen und stark befahrenen Strecke erneut einen folgenschweren Crash – mit zwei Schwerverletzten, einem Sachschaden von 25.000 Euro und einer fünfstündigen Vollsperrung. Feuerwehr und Rettungsdienst waren...