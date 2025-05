Zwischen Zwickau und Dänkritz: Schwerer Unfall auf S290

Ein Rettungshubschrauber ist am Montagnachmittag zu einem Unfall bei Hartmannsdorf ausgerückt.

Ein schwerer Unfall mit zwei Fahrzeugen hat sich am Montag gegen 17.15 Uhr auf der S290 in Höhe Hartmannsdorf ereignet. Ein Ford war frontal mit einem BMW kollidiert. Ersten Informationen zufolge mussten am Ford mit hydraulischem Gerät die Tür auf der Fahrerseite entfernt und das Dach geöffnet werden, um die Fahrerin aus dem Fahrzeug befreien...