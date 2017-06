1400 Haushalte zeitweise ohne Strom

erschienen am 09.06.2017



Chemnitz. In den Stadtteilen Sonnenberg und Gablenz ist es am Freitagmittag zu einem Stromausfall gekommen. Ursache war ein defektes Kabel im Umfeld der Fürstenstraße, erklärt der Sprecher des Energieversorgers Eins, Christian Stelzmann. Was zu dem Schaden an der Leitung geführt hat, werde noch ermittelt, ergänzt er. Die Störung sei gegen 12.20 Uhr aufgetreten, betroffen gewesen seien 1400 Haushalte. Gegen 13 Uhr hätten Techniker die Stromversorgung auf ein anderes Kabel umgeschaltet und damit für alle Haushalte wiederhergestellt, so Stelzmann. Das defekte Kabel werde nun untersucht und repariert. Das Stromnetz in Chemnitz umfasst Kabel mit einer Gesamtlänge von 3000 Kilometern sowie 10 Umspannwerke und mehr als 900 Transformatorenstationen. (lumm)