Datenschutzerklärung Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG

Hier können Sie Ihre Datenschutz-Einstellungen anpassen: Cookie-Consent-Tool



I. Allgemeines

Wir begrüßen Sie bei Ihrem Besuch auf unserer Webseite und freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten wird von uns sehr ernst genommen. Wir verarbeiten Ihre Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) und den für uns geltenden landesspezifischen Ausführungsgesetzen. Mithilfe dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG und den jeweils von uns hierfür beauftragten und vertraglich verpflichteten Dienstleistungsunternehmen sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Wir bitten Sie, sich diese Hinweise zum Datenschutz regelmäßig durchzulesen, da sie sich - wenn auch nicht im Wesentlichen, so doch geringfügig - ändern können.

Personenbezogene Daten sind dabei diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer natürlichen Person möglich machen. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse aber auch Ihre IP-Adresse.

Anonyme Daten liegen vor, wenn keinerlei Personenbezug zum Nutzer hergestellt werden kann.

Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter

Adresse: Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG · Brückenstr. 15 · 09111 Chemnitz

Kontaktinformationen: www.freiepresse.de · Tel.: +49(371)656-0 · [email protected] · Fax: +49(371)656-17084

Kontakt des Datenschutzbeauftragten: [email protected]

Ihre Rechte als betroffene Person

Zunächst möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. Diese Rechte sind in den Art. 15 bis 22 EU-DS-GVO normiert. Dies umfasst:

Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO),

Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO),

Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO),

Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO),

Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO),

Das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO).

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: [email protected]. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben. Ihnen steht zudem ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

Widerspruchsrechte

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit Widerspruchsrechten folgendes:

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Datenverarbeitung jederzeit ohne Angaben von Gründen zu widersprechen. Dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch ist kostenlos und kann formfrei erfolgen, möglichst per E-Mail an: [email protected] oder schriftlich an die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, Brückenstr. 15, 09111 Chemnitz (bitte geben Sie hierzu Ihre vollständigen Daten an, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können). Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden die Bestimmungen der EU DS-GVO und alle sonstigen geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung ergeben sich insbesondere aus Art. 6 EU-DS-GVO.

Wir verwenden Ihre Daten zur Geschäftsanbahnung, zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten, zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, zum Anbieten von Produkten und Dienstleistungen sowie zur Stärkung der Kundenbeziehung, was auch Analysen zu Marketingzwecken und Direktwerbung beinhalten kann. Konkret benötigen wir Ihre persönlichen Angaben im Rahmen folgender Funktionen und Dienstleistungen, damit diese funktionieren können:

Presseprodukte zu abonnieren oder den Kundenservice zu nutzen

Anzeigen für Presseprodukte oder Online-only zu schalten

personalisierte Leserangebote anbieten zu können und Abo-Modelle zu verbessern

in unseren Web-Shops einzukaufen

einen Newsletter zu bestellen oder an einem Gewinnspiel teilzunehmen

sich als Nutzer unserer Seite zu registrieren, um zum Beispiel erweiterte Leserrechte zu erhalten

an elektronischen Zahlungs- und Abrechnungsverfahren teilzunehmen

Ihre Einwilligung stellt ebenfalls eine datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift dar. Hierbei klären wir Sie über die Zwecke der Datenverarbeitung und über Ihr Widerrufsrecht auf. Sollte sich die Einwilligung auch auf die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten beziehen, werden wir Sie in der Einwilligung ausdrücklich darauf hinweisen.

Eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten i.S.v. Art. 9 Absatz 1 EU-DS-GVO erfolgt nur dann, wenn dies aufgrund rechtlicher Vorschriften erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt.

Weitergabe an Dritte

Wir werden Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder bei entsprechender Einwilligung an Dritte weitergeben. Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte grundsätzlich nicht, es sei denn, wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Wir weisen darauf hin, dass einige Partner (d. h. Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, werbende Anzeigekunden und andere Internet-Sites und -Dienste, die durch unser Angebot zugänglich sind) möglicherweise auch Daten über Sie erheben. Diese Unternehmen haben eigene Datenschutz-Richtlinien, die von dieser Erklärung unabhängig sind.

Empfänger der Daten / Kategorien von Empfängern

Innerhalb unseres Unternehmens stellen wir sicher, dass nur diejenigen Personen Ihre Daten erhalten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

In vielen Fällen unterstützen uns und unsere Fachabteilungen Dienstleister bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Mit den Dienstleistern wurde das notwendige datenschutzrechtliche Vertragswerk abgeschlossen. Insbesondere gilt das für Dienstleister, die uns unterstützen in den Bereichen Kundenservice, Versand, Zustellung von Presseprodukten, Bezahlwesen, Reichweitenmessung, Verbreitung von Nachrichten, E-Mail-Marketing und beim IT-Systembetrieb.

Drittlandübermittlung / Drittlandübermittlungsabsicht

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung des Schuldverhältnisses erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt haben.

Speicherdauer der Daten

Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Bitte beachten Sie, dass zahlreiche Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten weiterhin gespeichert werden (müssen). Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.). Sofern keine weitergehenden Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten nach Zweckerreichung routinemäßig gelöscht.

Hinzu kommt, dass wir Daten aufbewahren können, wenn Sie uns hierfür Ihre Erlaubnis erteilt haben oder wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt und wir Beweismittel im Rahmen gesetzlicher Verjährungsfristen nutzen, die bis zu dreißig Jahre betragen können; die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Sichere Übertragung Ihrer Daten

Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Die Sicherheitslevel werden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten laufend überprüft und an neue Sicherheitsstandards angepasst.

Der Datenaustausch von und zu unserer Webseite findet jeweils verschlüsselt statt. Als Übertragungsprotokoll bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS an, jeweils unter Verwendung der aktuellen Verschlüsselungsprotokolle. Zudem bieten wir unseren Usern im Rahmen der Kontaktformulare sowie bei Bewerbungen eine Inhaltsverschlüsselung an. Die Entschlüsselung dieser Daten ist nur uns möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, alternative Kommunikationswege zu nutzen (z. B. den Postweg).

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig. Gleiches gilt für die Nutzung unserer Webseite und der verschiedenen Funktionen, die diese zur Verfügung stellt.

Details dazu haben wir für Sie zusammengefasst. In bestimmten Fällen müssen Daten auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben bzw. zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Durchführung des zugrundeliegenden Schuldverhältnisses ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich ist.

Kategorien, Quellen und Herkunft der Daten

Welche Daten wir verarbeiten, bestimmt der jeweilige Kontext: Dies hängt davon ab, ob Sie z.B. online eine Bestellung abgeben oder eine Anfrage in unser Kontaktformular eingeben, ob Sie uns eine Bewerbung zukommen lassen oder eine Reklamation einreichen.

Bitte beachten Sie, dass wir Informationen für besondere Verarbeitungssituationen gegebenenfalls auch gesondert an geeigneter Stelle zur Verfügung stellen, z.B. bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel oder bei einer Kontaktanfrage.

Videotelefonie (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, f EU-DS-GVO, § 26 BDSG)

Die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG nutzt das Videokonferenztool MS Teams der Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) zur Kommunikation mit Geschäftspartnern und Kunden, für Bewerbungsgespräche sowie zur internen Kommunikation und für Zwecke des Datenaustausches. Die Nutzung erfolgt dabei entweder über Ihren Web-Browser oder alternativ über die auf Ihrem Endgerät installierte App.

Wir weisen Sie darauf hin, dass weitere Datenverarbeitungen, die beispielsweise im Zusammenhang mit dem Aufruf der Videokonferenzanbieter-Webseite und/oder der Installation der Videokonferenzanbieter-App stehen, nicht in unserer Verantwortung liegen.

Bei der Nutzung der Videokonferenzprogramme werden die ggf. hinterlegten Benutzerdaten (z. B. Name, Mail-Adresse, Profilbild, Sprache, etc.) verarbeitet. Ferner werden Verbindungsdaten (z. B. IP-Adresse) und Metadaten (z. B. Meeting-ID, Telefonnummern, Datumsangaben, etc.) erfasst. Schließlich werden Bild- und Tondaten von Ihnen verarbeitet. Hierzu erhält MS Teams für die Dauer der Übertragung Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon Ihres Endgeräts, sofern Sie dies zulassen. Die Bild- und Tonübertragung kann jederzeit von Ihnen unterbrochen werden. Zudem besteht die Möglichkeit Texteingaben (Chat) zu tätigen und Dateien samt Inhalt (bei Dateiaustausch) zu übertragen.

Eine Protokollierung des Chatverlaufs findet nicht statt. Ebenso wird keine Video- oder Ton-Aufzeichnung vorgenommen und ist untersagt. Sofern ausnahmsweise eine Aufzeichnung getätigt werden soll, wird hierzu vorab ausdrücklich die Einwilligung aller betroffenen Personen eingeholt.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Durchführung von Videokonferenzen und dient der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. der Vertragserfüllung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b EU-DS-GVO. Soweit die Videokonferenzen innerhalb des Unternehmens zwischen Beschäftigten stattfinden auf Grundlage des § 26 Abs. 1 BDSG. Im Übrigen erfolgt die Datenverarbeitung aufgrund unseres berechtigten Interesses an der effektiven Kommunikationsgestaltung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO.

Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die Zweckerreichung unbedingt erforderlich ist und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten der Löschung entgegenstehen. Bitte beachten Sie, dass die Daten ggf. zu Nachweiszwecken auf Grundlage gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gespeichert werden müssen. In diesem Fall werden die Daten spätestens nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht gelöscht.

Grundsätzlich befinden sich die Microsoft Komponenten in der EU und werden vorrangig in Deutschland verarbeitet und gespeichert. In Ausnahmefällen kann auch das EU-Drittland betroffen sein. Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur Nutzung von Microsoft 365 erforderlich ist.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch MS-Teams finden Sie unter: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

WERBEZWECKE Bestandskunden (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO)

Die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG ist daran interessiert, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen Informationen und Angebote über unsere Produkte / Dienstleistungen (z.B. temporäre Leserechte wie Archivzugriff, zeitlich befristete Zugriffe auf ausgewählte Bereiche der Webseiten, Abonnements, Anzeigen) zukommen zu lassen. Daher verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen entsprechende Informationen und Angebote per E-Mail oder postalisch zuzusenden.

Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung widersprechen; dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre Daten für diesen Zweck nicht mehr verarbeiten. Der Widerspruch kann ohne Angaben von Gründen kostenlos und formfrei erfolgen, möglichst per E-Mail an: [email protected] oder schriftlich an die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, Brückenstr. 15, 09111 Chemnitz (bitte geben Sie hierzu Ihre vollständigen Daten an, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können).

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung.

Onlineangebote bei Kindern

Personen unter 16 Jahren dürfen ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln bzw. eine Einwilligungserklärung abgeben. Wir möchten Eltern und Erziehungsberechtigte dazu auffordern, an den Online-Aktivitäten und -Interessen ihrer Kinder aktiv teilzunehmen.

Links zu anderen Anbietern

Unsere Webseite enthält - deutlich erkennbar - auch Links auf die Internet-Auftritte anderer Unternehmen. Soweit Links zu Webseiten anderer Anbieter vorhanden sind, haben wir auf deren Inhalte keinen Einfluss. Daher kann für diese Inhalte auch keine Gewähr und Haftung übernommen werden. Für die Inhalte dieser Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße und erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.

Was können Sie selber tun, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Daten in falsche Hände geraten?

Möglicherweise geben Sie Ihre persönlichen Daten im Rahmen verschiedener Dienste wie Chat, im Rahmen eines E-Mail-Austausches oder auf Ihrer eigenen Homepage bekannt. Diese Art der Übermittlung fällt nicht unter die vorhergehenden Hinweise, da dies außerhalb des Einflussbereiches von uns liegt. Seien Sie insoweit stets vorsichtig mit der Bekanntgabe persönlicher Daten. Auch sollten Sie möglichst bei der Wahl der Passwörter darauf achten, dass Sie keine Passwörter verwenden, die ohne weiteres mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können. Ferner empfehlen wir, auch darauf zu achten, die Passwörter in möglichst regelmäßigen Abständen zu ändern.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern.

II. Webanwendungen

Beim Besuch unserer INTERNETSEITEN (Webseiten) erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

Name des Internet Service-Providers

Angaben über die Webseite von der aus Sie uns besuchen

Verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem

Die von Ihrem Internet Service Provider zugewiesene IP-Adresse

Angeforderte Dateien, übertragene Datenmenge, Downloads/Dateiexport

Angaben über die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen inkl. Datum und Uhrzeit



Aus Gründen der technischen Sicherheit (insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver) sowie zur Identifikation von Betrugsversuchen werden diese Daten gemäß Art. 6 Absatz 1 lit. f EU-DS-GVO gespeichert. Nach spätestens 3 Wochen findet eine Anonymisierung durch Verkürzung der IP-Adresse statt, so dass kein Bezug zum Nutzer hergestellt wird.

KONTAKTFORMULAR / KONTAKTAUFNAHME PER E-MAIL (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Auf unserer Webseite sind Kontaktformulare vorhanden, die für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden können. Wenn Sie uns über das Kontaktformular schreiben, verarbeiten wir Ihre im Rahmen des Kontaktformulars angegebenen Daten zur Kontaktaufnahme und Beantwortung Ihrer Fragen und Wünsche.

Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung beachtet, indem Sie nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Kontaktaufnahme von Ihnen benötigen. Dies sind Ihre E-Mail-Adresse sowie das Nachrichtenfeld selbst. Zudem wird aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse verarbeitet. Alle übrigen Daten sind freiwillige Felder und können optional (z.B. zur individuelleren Beantwortung ihrer Fragen) angegeben werden.

Sofern Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir die in der E-Mail mitgeteilten personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeiten.

Im Rahmen einer Kontaktanfrage erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Anschrift

E-Mail, Kontaktdaten

Login, Lesernummer (falls vorhanden)

Betreff, Angaben zu Anliegen und Interessen

REGISTRIERUNG / KUNDENKONTO / WERBEEINWILLIGUNG (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit an, sich unter Angabe persönlicher Daten zu registrieren. Der Vorteil ist, dass Sie dadurch Zusatzdienste nutzen können (bspw. das Einblenden spezieller Inhalte) oder im Web-Shop die Bestellhistorie einsehen können und Ihre angegebenen Daten für das Bestellformular gespeichert werden. Bei einer erneuten Bestellung, müssen Sie diese also nicht nochmal erneut eingeben.

Die Registrierung ist also entweder zur Erfüllung eines Vertrages (über unseren Online-Shop) mit Ihnen oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich oder möglich, wenn auch Gastzugang bereitgestellt wird. Siehe dazu auch "Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung".

Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung beachtet, da nur die für die Registrierung notwendigen Daten als Pflichtfeld mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind. Dies sind z.B. die E-Mail-Adresse sowie Passwort inklusive Passwortwiederholung.

Für die Bestellung in unserem Online-Shop benötigen wir zur Auslieferung zudem Angaben zur Rechnungsanschrift (Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift). Sollte die Lieferanschrift von der Rechnungsanschrift abweichen, sind zudem zusätzlich obige Angaben für die Lieferanschrift anzugeben.

Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite werden zudem die IP-Adresse des Nutzers, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert (technische Hintergrunddaten). Mit Auslösen der Schaltfläche "Jetzt registrieren" geben Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten.

Sofern Sie den Registrierungsprozess beim Lesen eines kostenpflichtigen Artikels gestartet haben, verknüpfen wir Ihre IP zusätzlich mit dem Link des Artikels für die Dauer des Anmeldeprozesses, um Sie bei Abschluss der Registrierung zu Ihrem Ausgangsartikel zurückzuleiten. Wird das Registrierungsfenster zu irgendeinem Zeitpunkt geschlossen, wird auch die Verknüpfung zwischen IP und Artikel gelöscht.

Bitte beachten Sie: Das von Ihnen vergebene Passwort wird bei uns verschlüsselt gespeichert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von unserem Unternehmen können dieses Passwort nicht lesen. Sie können Ihnen daher keine Auskunft geben, sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben.

Nutzen Sie in diesem Fall die Funktion "Passwort vergessen", mit der Ihnen ein automatisiert erzeugtes neues Passwort per E-Mail zugesendet wird. Kein Mitarbeiter/keine Mitarbeiterin ist berechtigt, von Ihnen telefonisch oder schriftlich Ihr Passwort abzufragen. Bitte nennen Sie daher nie Ihr Passwort, falls Ihnen derartige Anfragen zugehen.

Mit Abschluss des Registrierungsvorgangs sind Ihre Daten bei uns zur Verwendung des geschützten Kundenbereichs hinterlegt. Sobald Sie sich auf unserer Internetseite mit E-Mail-Adresse als Benutzernamen und Passwort anmelden, werden diese Daten für von Ihnen durchgeführte Aktionen auf unserer Internetseite bereitgestellt (z.B. für Bestellungen in unserem Online-Shop). Ausgeführte Bestellungen können in der Bestellhistorie nachvollzogen werden. Änderungen der Rechnungs- oder Lieferadresse können Sie hier angeben.

Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, Änderungen / Berichtigungen der Rechnungs- oder Lieferadresse in der Bestellhistorie selbständig durchzuführen. Änderungen / Berichtigungen führt auch gerne unser Kundenservice durch, wenn Sie sich mit diesem in Verbindung setzen. Selbstverständlich können Sie die Registrierung bzw. Ihr Kundenkonto auch wieder auflösen bzw. löschen.

Im Rahmen einer Registrierung (login) erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Anschrift

Telefon

Geburtsdatum

E-Mail

Benutzername / Passwort

Angaben zu Wünschen und Interessen

Ggf. Link zum Artikel

Im Rahmen der Registrierungsmaske haben Sie ferner die Möglichkeit, uns eine Werbeeinwilligung zu erteilen. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Registrierung ohne Abgabe der Werbeeinwilligung zu erhalten. Sofern Sie uns die Einwilligung durch Ankreuzen der jeweiligen Checkbox erteilen, verarbeiten wir Ihre Daten auch, um Ihnen Informationen und Angebote über unsere Produkte / Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Im Rahmen von Werbeeinwilligungen (Opt-Ins) verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Anschrift

E-Mail, Kontaktdaten

Datum und Uhrzeit der Werbeeinwilligung

IP-Adresse im Opt-In-Einzelformular

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Dies kann formfrei erfolgen, möglichst per E-Mail an: [email protected] oder schriftlich an die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, Brückenstr. 15, 09111 Chemnitz (bitte geben Sie hierzu Ihre vollständigen Daten an, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können).

ONLINE-SHOPS / WERBEEINWILLIGUNG (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Wir verarbeiten die von Ihnen im Rahmen des Bestellformulars unserer Online-Shops (Web-Shop, Abo-Shop, Anzeigenerfassung etc.) angegebenen Daten nur zur Durchführung bzw. Abwicklung des Vertragsverhältnisses, sofern Sie nicht einer weiteren Verwendung zustimmen.

Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet, indem Sie uns nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Durchführung des Vertrages bzw. zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten benötigen (also Ihren Namen, Adresse, E-Mail-Adresse sowie die jeweils für die gewählte Zahlungsart benötigten Zahlungsdaten) oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Zudem wird aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse verarbeitet. Ohne diese Daten werden wir den Abschluss des Vertrages leider ablehnen müssen, da wir diesen dann nicht durchführen können oder einen bestehenden Vertrag ggf. beenden müssen. Selbstverständlich können Sie von sich aus auch noch mehr Daten angeben, wenn Sie dies möchten.

Im Rahmen des Bestellvorgangs in unseren Online-Shops verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Geburtsdatum

Lieferanschrift

Rechnungsanschrift

E-Mail, Kontaktdaten

Daten, die zulässigerweise aus anderen Quellen verarbeitet werden dürfen

Auftragsbeginn, falls relevant

Bei Studentenabonnements: Nachweis der Immatrikulation

Bankverbindung, falls für die Zahlungsart relevant

Im Rahmen der Bestell-Maske haben Sie ferner die Möglichkeit, uns eine Werbeeinwilligung zu erteilen. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Bestellung ohne Abgabe der Werbeeinwilligung zu erhalten. Sofern Sie uns die Einwilligung durch Ankreuzen der jeweiligen Checkbox erteilen, verarbeiten wir Ihre Daten auch, um Ihnen Informationen und Angebote über unsere Produkte / Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Im Rahmen von Werbeeinwilligungen (Opt-Ins) verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Anschrift

E-Mail, Kontaktdaten

Datum und Uhrzeit der Werbeeinwilligung

IP-Adresse im Opt-In-Einzelformular

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Dies kann formfrei erfolgen, möglichst per E-Mail an: [email protected] oder schriftlich an die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, Brückenstr. 15, 09111 Chemnitz (bitte geben Sie hierzu Ihre vollständigen Daten an, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können).

BEZAHLSYSTEME (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO), BONITÄTSPRÜFUNG (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO)

In unseren Online-Shops (Web-Shop, Abo-Shop, Anzeigenerfassung etc.) können Sie auf Rechnung, per PayPal oder per Bankeinzug (SEPA-Lastschriftverfahren) bezahlen. Hierfür werden die jeweiligen zahlungsrelevanten Daten erhoben, um Ihre Bestellung sowie Zahlungsabwicklung durchführen zu können. Zudem wird aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse verarbeitet.

Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet, indem Sie uns nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Durchführung der Zahlungsabwicklung und damit Abwicklung des Vertrages benötigen oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Ohne diese Daten werden wir den Abschluss des Vertrages leider ablehnen müssen, da wir diesen dann nicht durchführen können.

Das von uns eingesetzte Bezahlsystem verwendet eine SSL-Verschlüsselung zur geschützten Übertragung Ihrer Daten.

Hinweis zum Lastschriftverfahren: Wie beim Bankeinzug üblich, werden Ihre Kontodaten erhoben, um den entsprechenden Betrag von Ihrem Konto abzubuchen.

Hinweis zu PayPal: PayPal ist ein Unternehmen der PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit "PayPal" aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt.

Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind.

Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. Details zum Datenschutz bei PayPal können abgerufen werden unter: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (für die Rechtslage ab 25.05.2018).

Hinweis zur Bonitätsprüfung: Wenn Sie in unserem Abo-Shop bestellen, nehmen wir für bestimmte Produktangebote eine Bonitätsprüfung vor. Hierfür werden die bonitätsrelevanten Daten an die SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken übermittelt.

Mit der Auswahl einer Checkbox willigt die betroffene Person der erforderlichen Übermittlung personenbezogener Daten ein. Details zum Datenschutz bei der SCHUFA können abgerufen werden unter:

https://www.schufa.de/de/datenschutz-dsgvo/

NEWSLETTER / WERBEEINWILLIGUNG (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Auf unserer Webseite können kostenfreie Newsletter abonniert werden. Die bei der Newsletter-Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse sowie Ihr Name werden für den Versand des personalisierten Newsletters verwendet.

Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung beachtet, da als Pflichtfeld nur die E-Mail-Adresse (ggf. Name bei personalisierten Newsletter) gekennzeichnet ist. Aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird bei Bestellung des Newsletters auch Ihre IP-Adresse verarbeitet.

Sie können selbstverständlich das Abonnement jederzeit über die im Newsletter vorgesehene Abmeldemöglichkeit beenden und somit Ihre Einwilligung widerrufen. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt über unsere Internetseite vom Newsletter-Versand abzumelden.

Für die technische Auslieferung der Newsletter nutzen wir unseren Dienstleister Mailingwork GmbH (Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland). Mailingwork organisiert und analysiert den Newsletterversand. Ihre Daten werden auf den Servern von Mailingwork in Deutschland gespeichert und verarbeitet. Eine Profilbildung kann dabei aufgrund Ihrer Einwilligung oder im Rahmen eines rabattierten Angebots als Gegenleistung stattfinden. Wir erfassen über Mailingwork lediglich die Reichweiten und stellen u. a. fest, welche Links besonders oft angeklickt wurden. Ferner ermöglicht Mailingwork uns auch, die Newsletter-Empfänger anhand verschiedener Kategorien zu unterteilen ("clustern"). Dabei lassen sich die Newsletterempfänger z. B. nach Alter, Geschlecht oder Wohnort unterteilen. Auf diese Weise können wir unsere Newsletter besser an Zielgruppen anpassen. Für eine passgenauere Auslieferung unserer Inhalte erstellen wir ein personenbezogenes Nutzerprofil, welches Öffnung-, Klick-, und Downloadverhalten beinhaltet. Die Datenverarbeitung durch Mailingwork erfolgt grundsätzlich auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO oder bei Profilbildung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b EU-DS-GVO. Die Rechtsgrundlage für den Newsletterversand selbst bleibt hiervon unberührt. Mailingwork dient der technischen Durchführung des Newsletterversands. Andernfalls ist eine Auslieferung des Newsletters nicht möglich.

Wenn Sie keinen weiteren Newsletterbezug durch Mailingwork wünschen, können Sie der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Hierzu genügt es, den Newsletter abzubestellen. Wir stellen in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung. Des Weiteren können Sie den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von Mailingwork gelöscht.

Wir haben mit Mailingwork einen Vertrag abgeschlossen, in dem wir Mailingwork verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben.

Ausführliche Informationen zu den Funktionen von Mailingwork entnehmen Sie folgendem Link: https://mailingwork.de/software/newsletter-software/ sowie https://mailingwork.de/datenschutz/.

Bei Newslettern erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Reichenweitenmessung aus Newsletter-Auswertung

GEWINNSPIEL / WERBEEINWILLIGUNG (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Sie haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, bei unseren Gewinnspielen teilzunehmen. Wenn Sie die Gewinnspielmaske ausfüllen, verarbeiten wir die dort angegebenen Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels.

Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet, indem Sie nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Gewinnbenachrichtigung von Ihnen benötigen. Dies ist z.B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und ggf. Ihre Adresse.

Die Pflichtfelder sind mit einem (*) gekennzeichnet. Aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird auch Ihre IP-Adresse verarbeitet. Die übrigen Felder sind optional und können gerne ausgefüllt werden, wenn Sie dies möchten. Ohne die Pflichtfelder können wir das Gewinnspiel leider nicht durchführen. Eine Teilnahme ist dann nicht möglich.

Bei Gewinnspielen erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Anschrift bzw. Adresse

E-Mail-Adresse (in Abhängigkeit vom Benachrichtigungskanal)

Inhalt des Gewinnspiels (z.B. Antwort auf gestellte Frage)

Im Rahmen der Gewinnspielmaske haben Sie ferner die Möglichkeit, uns eine Werbeeinwilligung zu erteilen. Selbstverständlich ist es auch möglich, am Gewinnspiel ohne Abgabe der Werbeeinwilligung teilzunehmen. Sofern Sie uns die Einwilligung durch Ankreuzen der jeweiligen Checkbox erteilen, verarbeiten wir Ihre Daten auch, um Ihnen Informationen und Angebote über unsere Produkte / Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Im Rahmen von Werbeeinwilligungen (Opt-Ins) verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Anschrift

E-Mail, Kontaktdaten

Datum und Uhrzeit der Werbeeinwilligung

IP-Adresse im Opt-In-Einzelformular

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Dies kann formfrei erfolgen, möglichst per E-Mail an: [email protected] oder schriftlich an die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, Brückenstr. 15, 09111 Chemnitz (bitte geben Sie hierzu Ihre vollständigen Daten an, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können).

COOKIES (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO, § 25 Abs. 2 TDDDG / Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG bei Einwilligung)

Unsere Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt und gespeichert werden.

Mittels dieser Cookies ist uns eine Analyse darüber möglich, wie Nutzer unsere Websites benutzen. So können wir die Websiteinhalte den Besucherbedürfnissen entsprechend gestalten. Zudem haben wir durch die Cookies die Möglichkeit, die Effektivität einer bestimmten Anzeige zu messen und ihre Platzierung beispielsweise in Abhängigkeit von den thematischen Nutzerinteressen erfolgen zu lassen. Wir erstellen mit deren Hilfe weiterhin anonymisierte Statistiken um unsere Produkte weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse unserer Nutzer anzupassen. Die Rechtsgrundlage hierfür bildet Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG, im Falle von für den Betrieb der Webseite technisch notwendigen Cookies bildet Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO die Rechtsgrundlage. Ferner setzen wir ohne Ihre Einwilligung Cookies ein, soweit deren alleiniger Zweck in der Speicherung von bzw. der Zugriff auf im Endgerät gespeicherten Informationen zur Übertragung von Nachrichten liegt oder diese unbedingt erforderlich sind, um den von Ihnen ausdrücklich gewünschten Dienst zur Verfügung stellen zu können, § 25 Abs. 2 TDDDG.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Diese werden nach Ihrem Besuch automatisch gelöscht. Permanente Cookies werden automatisch von Ihrem Computer gelöscht, wenn deren Geltungsdauer (im Regelfall sechs Monate) erreicht ist oder Sie diese vor Ablauf der Geltungsdauer selbst löschen.

Ihre Einwilligung können Sie über unser Cookie-Consent-Tool erteilen und jederzeit wieder widerrufen. Wir nutzen hierfür eine Software-Lösung von Sourcepoint, über welche die von Ihnen getroffenen Einstellungen verwaltet und gespeichert werden können. Ein entsprechendes Vertragswerk zur Gewährleistung eines ausreichenden Datenschutzes bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wurde hierbei selbstverständlich abgeschlossen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs . 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO, § 25 Abs. 2 TDDDG, da es sich hierbei um ein Tool handelt, welches für den Betrieb unserer Webseite technisch notwendig und unbedingt erforderlich ist.

Wir setzen folgende Cookies ein:

Eigene Cookies:

Diese Art von Cookies wird von Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG direkt gesteuert. Diese bleiben je nach Zweck dauerhaft - auch nach Beendigung der Sitzung - (sog. persistente Cookies, z. B.: Umsetzung von Opt-Out) gespeichert oder werden mit Beendigung des Browsers gelöscht (sog. Session-Cookies; sie haben nur für eine Browsersitzung Gültigkeit).

Drittanbieter-Cookies:

Diese Art von Cookies wird durch Drittanbieter gesteuert. Drittanbieter sind Anbieter, die insbesondere für die Traffective GmbH, Kastenbauerstrasse 2, 81677 München und Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") auf anderen Webseiten Werbebanner einblenden. Diese nutzen Cookies, um z. B. die Information zu übermitteln, dass ein von Ihnen eingeblendetes Werbebanner zu einem Kauf geführt hat. (z.B. Conversion-Tracking).

Hierbei kommen sog. temporäre/permanente Cookies zum Einsatz, die sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit (in der Regel 6 Monate) löschen. Diese temporären oder auch permanenten Cookies werden auf Ihrem Endgerät gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Auch die Cookies unserer Partnerunternehmen enthalten lediglich pseudonyme meist sogar anonyme Daten. Sie ermöglichen unseren Partner nachzuvollziehen, welche Produkte Sie sich angesehen haben, ob etwas gekauft wurde, welche Produkte gesucht wurden, etc. Hierbei erfassen einige unserer Werbepartner auch über die Webseiten hinaus Informationen darüber, welche Seiten von Ihnen zuvor besucht wurden oder für welche Produkte Sie sich beispielsweise interessiert haben. So ist es möglich, individuelle Werbung anzeigen zu können. Diese pseudonymen Daten werden zu keinem Zeitpunkt mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.

Der Zweck der Einbindung solcher Drittanbieter-Cookies liegt darin, dass wir auf unserer Webseite aufwendig recherchierte Informationen für Sie kostenfrei bereitstellen. Die Vermarktung der Werbemittelplätze an die nachfolgend näher beschriebenen Drittanbieter ermöglicht es uns, diese Angebote nach wie vor in weiten Teilen für Sie bereit halten zu können und hierdurch einen wesentlichen Beitrag zur Wissensvermittlung, zur Informationsbeschaffung und Meinungsaustausch Ihrerseits zu leisten.

Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Natürlich können Sie Cookies auf Ihrem Endgerät auch manuell über die Einstellungen Ihres Browsers oder softwaregestützt deaktivieren, einschränken oder auch löschen. Bitte beachten Sie: Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise im Abschnitt des jeweiligen Dienstes, der Cookies einsetzt.

NUTZERPROFILE / WEBTRACKING-VERFAHREN (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO)

1. Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da diese Webseite die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite aktiviert hat, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Webseite verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Weitere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

2. Google Ads Conversion-Tracking

Wir verwenden das Online-Werbeprogramm "Google Ads" und in diesem Rahmen Conversion-Tracking (Besuchsaktionsauswertung). Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Soweit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, ist Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten zuständige Verantwortliche. Google Ireland Limited ist für die Verarbeitung Ihrer Daten und die Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze verantwortlich.

Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden, dienen dem Zweck Conversion-Statistiken zu erstellen. Hierbei erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, werden Cookies für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten personenbezogene Daten, dienen jedoch nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Seiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie.

Die Cookies werden für 365 Tage gespeichert und anschließend gelöscht.

Die Verarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen das / die entsprechende(n) Cookie(s) ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Bitte beachten Sie, dass mit der Verwendung von Google Ads eine Verarbeitung Ihrer Daten in den USA verbunden ist. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung- und verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Ferner können Sie in den Einstellungen für Werbung bei Google für Sie personalisierte Werbung deaktivieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter verhindern, indem Sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter https://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen und die dort genannten weiterführenden Information zum Opt-Out umsetzen. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Nähere Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: https://www.google.de/policies/privacy/

3. Google Remarketing

Unsere Website nutzt die Funktionen von Google Ads Remarketing, hiermit werben wir für diese Website in den Google-Suchergebnissen, sowie auf Dritt-Websites. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Zu diesem Zweck setzt Google ein Cookie im Browser Ihres Endgeräts, welches automatisch mittels einer pseudonymen Cookie-ID und auf Grundlage der von Ihnen besuchten Seiten eine interessensbasierte Werbung ermöglicht. Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung, die Rechtsgrundlage bildet Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG.

Google verarbeitet und speichert Ihre Daten in den USA. Google ist durch entsprechende vertragliche Regelungen verpflichtet, die Datenschutzstandards und das Datenschutzniveau der EU einzuhalten. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf gesondert hingewiesen.

Eine darüberhinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie gegenüber Google zugestimmt haben, dass Ihr Internet und App-Browserverlauf von Google mit ihrem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, die Sie im Web betrachten.

Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Zudem können Sie das von Google bereitgestellte Plug-Ins unter nachfolgendem Link: https://www.google.com/settings/ads/plugin installieren.

Ferner können Sie Ihre Einwilligung zudem jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen das / die entsprechende(n) Cookie(s) ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

4. Google AdSense

Wir nutzen auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO, sowie § 25 Abs. 1 TDDDG) Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden "Google"). Dabei werden Werbeanzeigen über JavaScript, welche auf den Servern von Google in den USA verbleiben, auf dieser Website integriert. Kern dieses Werbedienstes ist ein Algorithmus, der bei der Auswahl der Werbung die Inhalte der Website berücksichtigt und die Anzeigen sowohl passend zum Inhalt der vom Nutzer betrachteten Webseite als auch interessenbezogenen anhand des individuellen Profils des Nutzers auswählt.

Google AdSense verwendet dazu Cookies, die auf dem Computer des Nutzers für 365 Tage gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht; im konkreten Fall sogenannte "DoubleClick DART Cookies" (im Folgenden "Google AdSense-Cookies"). Google AdSense verwendet zudem sogenannte Web Beacons (auch "Pixel Tags" genannt). Ein Web Beacon ist ein unsichtbares elektronisches Bild, in der Regel nicht größer als 1 Pixel x 1 Pixel, das auf einer Website platziert wird, mit dem das Online-Verhalten der Webseitenbesucher auf der Website betrachtet wird. Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf der Website ausgewertet werden und ist eine Bestimmung, von welchem Computer wann und von welchem Ort (Land/Stadt) die Website aufgerufen wird, möglich.

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung der Website (einschließlich der IP-Adresse des Nutzers) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch den Nutzer im Hinblick auf die Anzeigen auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten und Anzeigen für den Verlag zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der Website und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse des Nutzers mit anderen von Google erfassten Daten in Verbindung bringen. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt.

Google verarbeitet und speichert Ihre Daten in den USA. Google ist durch entsprechende vertragliche Regelungen verpflichtet, die Datenschutzstandards und das Datenschutzniveau der EU einzuhalten. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf gesondert hingewiesen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unser Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Daneben besteht für Sie die Möglichkeit die Speicherung der Google AdSense-Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software zu verhindern. Der Nutzer kann außerdem die Setzung von Cookies für Anzeigenvorgaben dauerhaft verhindern, indem er das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädt und installiert:

http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/de/plugin/

Bitte beachten Sie, dass die letztgenannten Möglichkeiten jedoch nur die cookiebasierte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unterbindet.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten und Informationen zum Thema personalisierte Werbung bei Google finden Sie unter https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de

Die Datenschutzerklärung von Google ist unter folgendem Link abrufbar https://policies.google.com/privacy?hl=de

Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google finden Sie hier https://adssettings.google.com/?hl=de

5. Google-Tag-Manager (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO und § 25 Abs. 1 TDDDG)

Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager (GTM) von Google. Durch diesen Dienst können Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tag Manager implementiert lediglich Tags. Das bedeutet: Es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Der Google Tag Manager löst andere Tags aus, die wiederum ggf. Daten erfassen. Jedoch greift der Google Tag Manager nicht auf diese Daten zu. Wurde auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen, insofern diese mit dem Google Tag Manager implementiert werden. Mehr Informationen zum Google Tag Manager sind unter folgendem Link zu finden: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de#

6. INFOnline/SZM

Unsere Webseite nutzt das "Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM) der Fa. INFOnline (INFOnline GmbH, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Deutschland, https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei werden pseudonyme und anonyme Messwerte erhoben. Die SZM-Reichweitenmessung findet serverseitig mittels Websensor-Script statt. Hierbei wird seitens der Verantwortlichen ein Java-Script bei Seitenaufruf ausgeführt, das auf Basis der Consent-Information Messdaten (Nutzungsvorgänge auf der Webseite und Interaktionen, Geräte- und Browserinformationen, verknüpfte Nutzungsvorgänge, URLs, sowie die Nutzungszeit) erfasst und eine Wiedererkennung von Computersystemen mittels Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird, ermöglicht. Im Rahmen des Java-Scripts wird eine Verbindung zu Servern von INFOnline aufgebaut, in dessen Zusammenhang Verbindungsdaten (z.B. IP-Adressen) an INFOnline übertragen werden.

Bei diesem pseudonymen Messverfahren werden mit der Messlibrary folgende Daten erhoben, welche nach EU-DSGVO einen Personenbezug aufweisen:

• IP-Adresse:

Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden an dieser Stelle ungekürzt weiterverarbeitet. Die IP-Adresse wird nicht weitergegeben. Die IP-Adresse wird dabei maximal 60 Tage gespeichert, die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier für maximal 6 Monate.

Die Reichweitenmessung verwendet darüber hinaus einen zufällig erzeugten Client-Identifier zur Wiedererkennung von Computersystemen, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Geräts erstellt wird. Eine Messung der Daten und anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen Identifier ist unter Umständen auch dann möglich, wenn Sie andere Applikationen aufrufen, die ebenfalls das pseudonyme Messverfahren der INFOnline GmbH nutzen. Folgende eindeutige Kennungen können als Hash an die INFOnline GmbH übermittelt werden:

Advertising-Identifier

• Installation-ID

• Android-ID

• Vendor-ID

Personenbezogene Daten im Sinne der DS-GVO werden zur Messung nur insoweit genutzt, als dass der Einsatz einer Library/ SDK gegenüber einem Nutzer erfolgt, dem eine individuelle IP-Adresse und ein zufällig erzeugter Client-Identifier zum Aufruf von App-Inhalten zugewiesen wurde. Die pseudonyme Messung wird nur bei Vorliegen eines positiven Consents des Nutzers aus der Consent Management Plattform (CMP) ausgeführt.

• Geolokalisierung

Die Zuordnung einer App-Nutzung zum Ort des Aufrufs erfolgt auf der Grundlage der IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Wohnort eines Nutzers gezogen werden.

• Angebotsübergreifende Zusammenführung von Nutzungsdaten

Die Nutzungsdaten eines (technischen) Clients (bspw. eines Browsers auf einem Gerät) werden applikationsübergreifend zusammengeführt und in einer Datenbank gespeichert.

Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Webseite statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.

Zur Vermarktung dieser Webseite ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Diese Messung im Zusammenhang mit INFOnline Measurement erfolgt im Rahmen einer Nutzungsmessung auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) EU-DS-GVO. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Bildung von digitalen Leistungswerten (Page Impression, Visit und (technischer) Client) zur Erstellung von Statistiken. Die Statistiken dienen dazu, die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können.

Darüber hinaus wird die Verarbeitung der Daten im Zusammenhang mit INFOnline zum Zwecke der Messung der Inhalts-Leistung (Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung, etc.) auf das berechtigte Interesse der Verantwortlichen gestützt. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO.

INFOnline kommt nach einer ausführlichen Interessenabwägung zum Einsatz. Hiernach überwiegen unsere Interessen an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Ermittlung von Kennzahlen und Statistiken, die Rückschlüsse auf die Nutzung der Webseite zulassen, und u. a. als Grundlage für Abrechnungen von Werbepartnern dienen. Nur durch den Einsatz von INFOnline ist es uns möglich, eine aussagekräftige branchenspezifische Reichweitenmessung und statistische Erfassung der Nutzungsintensität zu realisieren. Auf Grundlage der ermittelten Daten werden Werbeplätze vergeben, sodass der Einsatz von INFOnline unerlässlich ist für die Bereitstellung der zum Teil kostenlosen Inhalte und Dienste. Es erfolgt keine nutzerbezogene Auswertung und IP-Adressen werden nicht bzw. nur in anonymisierter Form gespeichert, sodass unser Interesse am Einsatz von INFOnline letztlich entgegenstehende Interessen der Nutzer überwiegt.

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO ergibt sich ferner aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer Webseite. Dieser lässt sich anhand der Statistiken ermitteln - auch in direktem Vergleich mit Webseiten Dritter.

Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline und der IVW für statistische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen. Die Eingriffsintensität in Ihre Rechte wird dabei so gering wie möglich gehalten und beschränkt sich im Wesentlichen auf diejenigen Daten, die ohnehin beim Aufruf von Internetverbindungen übermittelt werden. Ferner findet keine auf einzelne Nutzer heruntergebrochene Auswertung statt.

Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW - www.ivw.eu) sind, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der IVW veröffentlicht und können unter http://www.ivw.eu eingesehen werden. Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, und der Datenschutzwebseite der IVW (www.ivw.eu).

Die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit INFOnline findet ausschließlich innerhalb der EU/des EWR statt.

7. Analyse der Artikelnutzung

Um zu analysieren, wie unsere digitalen Angebote genutzt werden und wie oft jeder einzelne Nutzer uns liest, setzen wir eine eigene Software ein. Wir verwenden die Artikelnutzungsanalyse, um unser Angebot weiterzuentwickeln und zum Beispiel zu verstehen, wie häufig der Nutzer wiederkehrt, welche Inhalte in welchen Lesergruppen beliebt sind und welche Browser oder Geräte verwendet werden. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung für die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über unsere Consent-Banner widerrufen. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss: Cookie-Consent-Tool

Im Rahmen unserer Artikelnutzungsanalyse werden Cookies in Ihrem Browser gespeichert und ausgelesen. Sofern Sie uns keine Einwilligung zur Analyse erteilt haben oder die Einwilligung widerrufen wurde, werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet bzw. die Daten werden vollständig anonymisiert.

Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, werden diese Messdaten mit den personenbezogenen Daten in Ihrem digitalen Konto in Verbindung gebracht - mehr dazu unter "Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung".

8. Paywall

Unsere Webseite nutzt eine Paywall, um Ihnen vor Abschluss eines Abonnements eine bestimmte Anzahl an frei zugänglichen Artikeln bereitstellen zu können. Dabei werden bereits vor Abschluss eines Abonnements Ihre Artikelaufrufe mittels Cookies und personenbezogener ID pseudonymisiert erfasst, was eine Wiedererkennung bei erneutem Seitenaufruf ermöglicht. Die Zählung ist als vorvertragliche Maßnahme erforderlich, um Ihnen vorab journalistische Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen zu können. Die im Zusammenhang mit der Paywall eingesetzten Cookies werden ausschließlich zum Zwecke der Bereitstellung der kostenlosen Inhalte verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen der Paywall ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b EU-DS-GVO. Soweit der Einsatz des Cookies unbedingt erforderlich ist, erfolgt dies nach § 25 Abs. 2 TDDDG.

Die eingesetzten Cookies werden für 1 Jahr in Ihrem Browser hinterlegt und auf Ihrem Endgerät gespeichert. Sofern Sie über ein Nutzerkonto verfügen werden die Daten zusätzlich in der entsprechenden Datenbank gespeichert. Darüber hinaus findet keine Zusammenführung mit anderen Profilen und/oder Datensätzen statt.

Die Datenverarbeitung findet ausschließlich innerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums statt.

9. Online-Werbung

Zur Finanzierung unseres Angebotes setzen wir Werbung ein. Wir verwenden Tracking für nutzungsbasierte Online-Werbung, um unsere Nutzer mit interessengerechter Werbung anzusprechen. Zusätzlich verwenden wir Trackingtools, um die Wahrscheinlichkeit der Ausspielung einer Werbeanzeige einzuschränken und die Effektivität unserer Werbemaßnahmen zu messen. Diese Informationen können auch mit Dritten, wie z. B. Ad-Netzwerken, geteilt werden. Ausgewertet wird der Nutzungsverlauf Ihres Internet-Browsers (u.a. besuchte Seiten, Besuchszeiten, Verweildauer etc.). Dadurch bekommen Sie nicht nur allgemeine, sondern auch auf die Web-Nutzung an Ihrem Computer zugeschnittene Anzeigen präsentiert.

Wir setzen aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO) folgende Unternehmen zu Zwecken der Online-Werbung ein:

a. Traffective GmbH

Ausweislich deren eigener Angaben werden Cookies eingesetzt, um die Werbeauslieferung auf unserer Webseite zu optimieren. Dienstanbieter ist die Traffective GmbH, Kastenbauerstrasse 2, Eingang 2D, 81677 München. Dabei wird auf Cookies und andere Technologien zurückgegriffen, um die digitalen Angebote um Werbemöglichkeiten zu erweitern und die Zugriffe zu monetarisieren. Hierzu werden die Daten an Monetarisierungsplattformen und Werbetreibende übermittelt. Im Rahmen der Datenverarbeitung werden Cookies eingesetzt, um die Werbeauslieferung auf der Webseite umzusetzen und zu optimieren. Cookies sind kleine Textdateien, die Informationen auf Ihrem Endgerät speichern. Ihre Daten werden zur Ausspielung der Werbung selbst als auch zu Abrechnungszwecken verarbeitet.

Die Daten und Cookies werden nach 180 Tagen gelöscht.

Wir sind dabei für die Erhebung der Daten, deren Bearbeitung und Speicherung, sowie die Verwaltung Ihrer Einwilligungen zuständig (Einstellbar über unser Cookie-Consent-Tool).

Traffective ist für die Weiterleitung der Nutzerdaten an die Monetarisierungsplattformen und Vendoren verantwortlich und stellt die Beachtung der Consent-Vorgaben sowie des IAB v2 Standards sicher.

Zur datenschutzrechtlichen Regelung wurde eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 DS-GVO mit Traffective geschlossen. Sofern Sie Fragen zu wesentlichen Regelungsinhalten der Vereinbarung haben, können Sie sich an uns wenden.

Für die Geltendmachung Ihrer Rechte als betroffene Person wenden Sie sich bitte an [email protected].

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, Art. 6 Abs. 6 S. 1 lit. a DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie unser Cookie-Consent-Tool auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, Änderungen in den Einstellungen sind für jedes Endgerät separat vorzunehmen.

Traffective bzw. von Traffective eingesetzte Auftragnehmer verarbeiten und speichern Ihre Daten in den USA. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen. Informationen zum Datenschutz bei Traffective finden sich unter https://www.iubenda.com/privacy-policy/70389320/legal.

IAB-TCFv2-Standard

Wir setzen auf unseren Webseiten und im Rahmen unserer digitalen Produkte den sogenannten IAB-TCFv2-Standard der IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe A.I.S.B.L., Rond-Point Robert Schumanplein 11, 1040 Brussels, Belgien) ein. Dabei handelt es sich um ein Transparency & Consent Framework (TCF), dem sich verschiedene Werbetreibende und Werbevermarkter (Vendoren) angeschlossen haben. Über das IAB-Netzwerk sind verschiedene Werbetreibende verbunden, die sodann - Ihre Zustimmung vorausgesetzt - auf unserer Seite in Erscheinung treten können. Ebenso kommen die IAB-klassifizierten Werbetreibenden auf sämtlichen Seiten, die den IAB-Standard unterstützen, zur Anwendung.

Wir nutzen stets das aktuelle "Transparency & Consent Framework" der IAB und unterziehen die eingesetzten Vendoren einer zusätzlichen Kontrolle. Zudem sind sämtliche Werbenetzwerke, die die Vendoren ausspielen und Steuern, stets erst nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung aktiv. Alle nachgelagerten Vendoren, auch wenn im IAB-Netzwerk anders klassifiziert angegeben, werden somit erst nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung ausgespielt. Für weitere Informationen zu den Werbenetzwerken bitten wir die jeweiligen Abschnitte in dieser Datenschutzerklärung zu beachten, dort finden Sie auch die Widerrufsmöglichkeiten.

Die Werbeplätze auf unserer Webseite werden in Echtzeit über ein Bietverfahren an verschiedene Vendoren vermittelt. Dies geschieht erst nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO, wenn Sie über unser Consent-Banner einem Werbenetzwerk Ihre Einwilligung erteilen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund dieses Bietverfahrens bei jedem neuerlichen Aufruf unserer Webseiten bzw. digitalen Diensten stets andere Vendoren ausgespielt werden können.

Um den am IAB-Netzwerk beteiligten Vendoren und Werbenetzwerken Ihre getroffene Entscheidung mitteilen zu können, wird über unser Consent-Management-Tool Sourcepoint ein Cookie, sprich eine kleine Textdatei, in Ihrem Browser gespeichert bzw. im lokalen Speicher Ihres Endgeräts abgelegt. In dem Cookie werden pseudonymisiert Informationen zu den von Ihnen getroffenen Consent-Einstellungen gespeichert (sog. TC-String). Auf diese Weise werden personenbezogene Daten (TC-String, IP-Adresse und Verbindungsdaten) an die Werbenetzwerke und Vendoren übertragen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist das berechtigte Interesse an der korrekten Übermittlung Ihres Consents an die am IAB-Netzwerk beteiligten Unternehmen sowie der Schutz vor Manipulationen hinsichtlich der Einstellungen, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, § 25 Abs. 2 TDDDG. Bitte beachten Sie, dass das Cookie auf Seiten Dritter, auf denen das IAB-Netzwerk ebenfalls implementiert ist, ausgelesen werden kann. Auf die Datenverarbeitungen auf den Seiten Dritter haben wir keinen Einfluss. Sofern Sie diesbezüglich Rechte geltend machen möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an IAB Europe bzw. den jeweiligen Seitenbetreiber. Sofern Sie dieser Datenverarbeitung durch IAB Europe und angeschlossene Werbenetzwerke widersprechen möchten, haben Sie zudem die Möglichkeit das entsprechende Cookie von Ihrem Endgerät zu löschen.

Weitere Informationen zum IAB-Standard und der Verarbeitung Ihrer Daten in diesem Zusammenhang finden Sie unter: https://iabeurope.eu/privacy-policy/

ID5

Grundlage für das Werbe-Netzwerk sind die durch ID5 festgelegte IDs. Hierfür nutzen wir Dienste der digitalen Werbeplattform ID5 mit Sitz am 199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Großbritannien. ID5 legt eine eindeutige ID für jeden Besucher fest, die es Drittanbieter-Werbetreibenden ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen und Echtzeitangebote zu platzieren. ID5 sammelt Informationen wie E-Mail-Adresse (in pseudonymisierter Form), IP-Adresse und/oder Informationen über den Browser oder das Betriebssystem und verwendet diese, um eine ID zu erstellen, mit der die Nutzer auf Ihren Geräten erkannt werden können. Ein Personenbezug ist hier nicht gegeben. Wir können diese ID in unserem First-Party-Cookie platzieren oder ein ID5-Cookie verwenden und erlauben, dass sie für Online-Werbung verwendet wird. Diese ID kann von uns oder in unserem Namen mit unseren Werbepartnern und anderen Drittanbietern weltweit geteilt werden, um interessenbasierte Inhalte und/oder gezielte Werbung zu ermöglichen (z. B. Web, E-Mail, verbundene Geräte, In-App-Werbung usw.).

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO), die Sie uns über unser Consent-Tool Sourcepoint erteilen. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Ferner besteht die Möglichkeit des Widerspruchs, wenn die Daten aufgrund Ihres berechtigten Interesses verarbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO). Ein berechtigter Widerspruch und ein Widerruf haben keinen Einfluss auf bereits erfolgte Datenverarbeitungsvorgänge. Wenn Sie das Tracking mittels der ID5 ID nicht möchten, nutzen Sie bitte die folgende Opt-Out Möglichkeit: https://id5-sync.com/privacy.

Die Daten werden von ID5 u.a. in Großbritannien verarbeitet. Für einen solchen Datentransfer besteht jedoch ein sog. Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gemäß Art. 45 DS-GVO, so dass ein vergleichbares Datenschutzniveau gewährleistet wird. Ein angemessenes Datenschutzniveau für den Transfer an Partner der ID5 ist überdies durch den Abschluss der EU-Standardvertragsklauseln abgesichert.

Weitere Informationen zu ID5 und den eingesetzten Technologien und Partner sind in der Datenschutzerklärung des Anbieters zu finden: https://www.id5.io/privacy-policy.

b. Google Ad Manager

Soweit Google Ad Manager, ein Webanzeigendienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), auf dieser Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein von Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen können durch Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden.

Die Cookies werden für 365 Tage gespeichert und anschließend gelöscht.

Darüber hinaus kann Google Ad Manager zur Sammlung von Informationen auch sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) nutzen. Durch deren Verwendung kann z. B. der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet und ausgewertet werden.

Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, sowie § 25 Abs. 1 TDDDG.

Die durch das Cookie und/oder den (Re)marketing-Tag erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website können an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden.

Google Ad Manager verarbeitet und speichert Ihre Daten in der USA. Google ist durch entsprechende vertragliche Regelungen verpflichtet, die Datenschutzstandards und das Datenschutzniveau der EU einzuhalten. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf gesondert hingewiesen.

Google benutzt die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die Google Ad Manager-Anzeigen durchzuführen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Um dies zu unterbinden, müssen Sie sich zuvor bei Google aus Ihrem Account ausloggen.

Sie können durch das von Google bereitgestellte Plug-Ins unter nachfolgendem Link die Speicherung der Daten unterbinden: https://www.google.com/settings/ads/plugin installieren.

Ferner können Sie Ihre Einwilligung zudem jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einstellung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

c. Nativendo / Seeding Alliance GmbH

Auf unserer Webseite geben wir der Seeding Alliance GmbH (Gustav-Heinemann-Ufer 74 b, 50968 Köln. Deutschland) die Möglichkeit, Ihnen mithilfe von Cookies interessenbasierte Empfehlungen in nativem Design anzuzeigen. Bei den Empfehlungen handelt es sich um Werbung von Dritten. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, zeigen wir Ihnen nach vorheriger Einwilligung diese Empfehlungen an. Durch das Setzen von Cookies erhält die Seeding Alliance GmbH die darin enthaltenen Informationen wie Verlaufsdaten und Geräteinformationen. Auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Seeding Alliance GmbH, insbesondere die Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit den Empfehlungen wie das Ausspielen von Inhalten oder die Analyse der Zugriffe bzw. das Conversion Tracking, haben wir keinen Einfluss, sodass wir hierzu auf die Datenschutzerklärung der Seeding Alliance GmbH verweisen müssen: https://seeding-alliance.de/datenschutz. Die Seeding Alliance GmbH ist insofern für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten datenschutzrechtlich verantwortlich. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, sich zur etwaigen Geltendmachung der in Zusammenhang mit dieser Datenverarbeitung stehenden Betroffenenrechte möglichst direkt an die Seeding Aliance GmbH zu wenden.

Ihre Daten werden dabei nur innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet.

Die Daten werden, sofern nicht anderweitig angegeben und keine anderweitigen rechtlichen Verpflichtungen zur Speicherung bestehen, nicht länger aufbewahrt als zur Zweckerfüllung erforderlich. Die eingesetzten Cookies werden für max. 3 Monate bzw. für die Laufzeit der Kampagnen gespeichert. Sofern keine anderweitigen rechtlichen Verpflichtungen zur Speicherung bestehen werden die Cookies nicht länger aufbewahrt als es zur Zweckerfüllung erforderlich ist.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO sowie § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über unsere Consent-Banner widerrufen. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss: Cookie-Consent-Tool

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit die verhaltensbasierte Werbung von Seeding Alliance unter https://seeding-alliance.de/datenschutz mittels Opt-Out zu deaktivieren, dort erhalten Sie auch weitere Informationen zum Datenschutz von Seeding Alliance.

d. Taboola

Wir setzen auf unsere Webseite den Service von Taboola (Taboola Inc., 1115 Broadway, 7th Floor, New York, USA) ein, der es ermöglicht, nutzerindividuelle Empfehlungen für Inhalte und Anzeigen auf Basis von Surfverhalten und Kundeninteressen auszuspielen, um damit die Nutzerfreundlichkeit unseres Angebots zu verbessern. Die Nutzungsprofile werden unter Verwendung von Pseudonymen erstellt, sie werden nicht mit den Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt und lassen keine Rückschlüsse auf persönliche Daten zu. Taboola erhebt mittels Cookies folgende Nutzer-Informationen:

Betriebssystem des Nutzers

Aufgerufene Webseiten/Inhalte auf unseren Webseiten

Referrer/Link, über den der User auf unsere Webseite gekommen ist

Zeitpunkt und Anzahl der Webseitenaufrufe

Aufrufe von Fehlerseiten

Standortinformationen (Stadt und Bundesland)

IP Adressen in anonymisierter Form

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, Art. 6 Abs. 6 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie unser Cookie-Consent-Tool auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, Änderungen in den Einstellungen sind für jedes Endgerät separat vorzunehmen.

Link zum Datenschutzhinweis: https://www.taboola.com/privacy-policy

Link zur Deaktivierung (Opt-Out): https://www.taboola.com/cookie-policy (Klicken Sie zur Deaktivierung auf den Opt-Out-Button am Ende der Seite.)

e. Outbrain

Auf Teilen unserer Website nutzen wir die Technologie des Anbieters Outbrain (Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JAUK), mit der unsere Nutzer auf weiterführende, für sie ggf. ebenfalls interessante Inhalte innerhalb unserer Website und auf Websites von Dritten hingewiesen werden. Die von Outbrain z.B. unterhalb eines Artikels integrierten weiteren Lese-Empfehlungen werden auf Grundlage der bisherigen vom Nutzer gelesenen Inhalte bestimmt. Für die Anzeige dieser interessenbezogenen weiterführenden Inhalte verwendet Outbrain Cookies, die auf dem Computer/Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Die im Outbrain-Widget angezeigten Inhalte werden inhaltlich und technisch von Outbrain automatisch gesteuert und ausgeliefert.

Die Anzeige von Lese-Empfehlungen durch Outbrain mittels Cookies erfolgt auf rein pseudonymer Basis, personenbezogene Daten der Nutzer nicht gespeichert. Bei den von Outbrain erfassten Daten handelt es sich um: Geräte-Quelle, Browser-Typ sowie die anonymisierte IP-Adresse des Nutzers. Zur Anonymisierung der IP-Adresse wird das letzte Oktett der IP-Adresse entfernt, um eine volle Anonymisierung gewährleisten zu können.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, Art. 6 Abs. 6 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie unser Cookie-Consent-Tool auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, Änderungen in den Einstellungen sind für jedes Endgerät separat vorzunehmen.

Weitere Informationen zum Datenschutz von Outbrain finden Sie unter http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Sie können jederzeit dem Tracking zur Anzeige interessenbasierter Empfehlungen widersprechen; klicken Sie dazu auf das Feld "Ablehnen" (Opt-out) unter der Datenschutzerklärung von Outbrain, abrufbar unter http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

f. FinanceAds

Wir setzen auf unserer Website aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO sowie des § 25 Abs. 1 TDDDG FinanceAds der financeAds GmbH & Co. KG, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Deutschland ein.

FinanceAds setzt Tracking-Cookies zur korrekten Erfassung von Sales und/oder Leads ein. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Computer abspeichert, wenn Sie eine Webseite besuchen. Diese FinanceAd-Tracking-Cookies speichern lediglich die Identifikationsnummer des vermittelnden Partners wie auch die Ordnungsnummer des vom Webseitenbesucher angeklickten Werbemittels erfasst. Diese Informationen werden zur Zahlungsabwicklung zwischen dem Webseitenbetreiber und dem Werbenden benötigt. Die Partner-Identifikationsnummer dient bei Abschluss einer Transaktion der Zuordnung der an den vermittelnden Partner zu zahlende Provision.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Hierzu rufen Sie einfach unser Consent-Banner auf: Cookie-Consent-Tool

Ferner können Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.

Weitere Informationen zur Datennutzung durch FinanceAds erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von FinanceAds: https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/

g. AdDefend

Wir verwenden zur Anzeige von wiedergewonnener Werbung AdDefend, einen Dienst der AdDefend GmbH, Borselstraße 3, 22765 Hamburg. AdDefend reaktiviert geblockte Werbeplätze, sodass wir Nutzern, die einen Adblocker verwenden, trotzdem Zielgruppen gerichtete Werbung anzeigen können. Dieser Dienst nutzt Cookies, sofern Sie hierzu gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG eingewilligt haben, mit einer zufallsgenerierten ID, um festzustellen, ob Sie unsere Internetseiten schon einmal besucht haben. Zu diesem Zweck erstellt der Dienst ein pseudonymes Nutzungsprofil unter dieser ID.

Sie können der Verwendung dieser Cookies durch AdDefend jederzeit widersprechen, indem Sie die Opt-out-Möglichkeit unter www.addefend.com/de/opt-out/ nutzen. Dieser Opt-out gilt nur für das jeweils von Ihnen genutzte Gerät und verliert zudem seine Gültigkeit, wenn Sie Ihre Cookies löschen.

Sie können Ihre Einwilligung generell darüber hinaus jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen das / die entsprechende(n) Cookie(s) ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zu AdDefend finden Sie unter https://www.addefend.com/de/datenschutzerklarung/.

10. UpScore

Diese Website verwendet zur Analyse der Nutzung redaktioneller Inhalte den Dienst UpScore (UpScore GmbH, Schellingstraße 43, 22089 Hamburg https://www.upscore.com/de). UpScore erfasst z.B. die Seiten von denen Nutzer kommen, Absprungseiten, Lesezeiten und Scrolltiefe, sowie ob Nutzer die Seite zuvor schon einmal besucht hatten, sog. "Loyalitätserfassung". Die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Loyalitätserfassung erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, Art. 6 Abs. 6 S. 1 lit. a EU-DS-GVO.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie unser Cookie-Consent-Tool auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, Änderungen in den Einstellungen sind für jedes Endgerät separat vorzunehmen.

Daneben findet über UpScore eine Reichweitenmessung auf Basis der Verkehrs- und Protokolldaten, die bei Seitenzugriffen im Internet regelmäßig ausgetauscht werden, statt. Die Auswertung der Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO in aggregierter Form ausschließlich zu Redaktionszwecken und dient den Verantwortlichen und insbesondere den Redakteuren zur Bewertung und Einordnung der journalistischen Inhalte. Eine Auswertung zu einzelnen Nutzern ist dabei ausgeschlossen. Auf Grundlage dieser Daten erfolgt u. a. die Ausrichtung und Schwerpunktsetzung im journalistischen Bereich. UpScore setzt bei Besuchern der Website keine Cookies. Vielmehr verwendet UpScore ein im Rahmen der Inhalteauslieferung in ein HTML Dokument integriertes Javascript um Seitenbesuche zu analysieren. Auswertungsobjekte sind dabei jeweils die Seiteninhalte der Verantwortlichen (z. B. Artikel).Die hierfür benötigten Skripte werden über Server von UpScore aktiviert, sodass in diesem Kontext UpScore Ihre IP-Adresse und Verbindungsdaten erhält. Diese Daten werden ausschließlich für die Skriptaktivierung genutzt und nicht weiter durch UpScore verarbeitet.

Die Verarbeitung der Daten im Zusammenhang mit UpScore wird zum Zwecke der Inhaltsoptimierung und verbesserten Darstellung der journalistischen Inhalte vorgenommen.

Die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit UpScore findet ausschließlich innerhalb der EU/des EWR statt. Die Speicherdauer der Daten beträgt 13 Monate. Weitere Informationen zu UpScore und zur Datenverarbeitung durch UpScore finden Sie unter: https://www.upscore.com/de/datenschutz.html

11. Facebook Custom Audiences ("Besucheraktions-Pixel")

Diese Website verwendet das sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (im Folgenden auch "Facebook").

Die Datenverarbeitung beruht hierbei auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO, soweit Cookies zum Einsatz kommen ferner § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung zudem jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einstellung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Gegebenenfalls werden von Meta Platforms Inc. personenbezogene Daten in die USA übertragen. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung- und verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschaltete Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sog. "Custom Audiences").Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Es kann zu diesen Zwecken ein Cookie auf dem Rechner der Nutzer gespeichert werden. Mit Hilfe des Facebook-Pixels kann das Nutzerverhalten über mehrere Seiten nachverfolgt werden, nachdem eine Facebook-Werbeanzeige angesehen oder angeklickt wurde. Wir verwenden in diesem Zusammenhang auch das sog. Cross-Device Tracking, welches eine geräteübergreifende Verarbeitung der Besucherdaten für Marketingzwecke ermöglicht.

Dieses Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen zu optimieren.

Erhoben werden Nutzungsdaten, Standortdaten, Meta- und Kommunikationsdaten (z.B. IP-Adressen und Geräte-Informationen).

Falls Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, haben Sie zudem die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies durch Facebook für diese Zwecke in den Einstellungen Ihres Browsers zu deaktivieren. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Webangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die Widerspruchsmöglichkeit unter https://www.youronlinechoices.eu oder http://optout.aboutads.info.

12. Facebook Lead Ads

Wir nutzen den Dienst Facebook Lead Ads, welcher von der Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (im Folgenden auch "Facebook"), um Kontaktdaten von Interessenten zu Werbezwecken über ein Formular auf Websites von Facebook zu erheben. Hierbei werdender vollständige Name und die E-Mail-Adresse des Interessenten abgefragt. Zweck der Datenerhebung ist die Kontaktaufnahme zu den Interessenten.

Bei Lead Ads sind sowohl Facebook als auch der Werbetreibende die Datenverantwortlichen. Im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung verarbeitet ein Dienstleister nach unseren Anweisungen Ihre Daten über den Facebook-Anzeigenmanager für unsere eigenen Marketingzwecke. Unser Dienstleister und wir werden Ihre Daten nicht an Dritte übermitteln und ausschließlich zu den genannten Zwecken verarbeiten. Gemäß den Nutzungsbedingen von Facebook (abrufbar unter https://www.facebook.com/ads/leadgen/tos) erteilen Nutzer Facebook die Erlaubnis, die erhobenen Daten mit einem bestimmten Werbetreibenden zu teilen. Facebook kann die Lead Ad-Daten gemäß seiner Datenrichtlinie (abrufbar unter https://de-de.facebook.com/privacy/explanation) nutzen, um zum Beispiel zukünftige Instant-Formulare vorab ausfüllen. Facebook verwendet die Daten aus den benutzerdefinierten Fragen des Werbetreibenden nicht.

Bei der Erhebung der Daten über das Formular wird die Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung der Daten zu Werbezwecken eingeholt und auf die Datenschutzerklärung verwiesen. Bestätigen Nutzer das entsprechende Kontrollfeld, erfolgt die Verarbeitung der übermittelten Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO.

Die erhobenen Daten werden auf Servern von Facebook verarbeitet und gespeichert. Datenübermittlungen aus dem EWR in die USA und andere Länder durch Facebook erfolgen auf Grundlage genehmigter Standardvertragsklauseln bzw. erlassener Angemessenheitsbeschlüsse bezüglich bestimmter Länder.

Nutzer haben die Möglichkeit eine einmal erteilte Einwilligung zu widerrufen, indem sie den Widerruf an die hier angegebenen Kontaktdaten übersenden. Die Zulässigkeit von vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitungen bleibt hiervon unberührt.

13. Typeform

Diese Website verwendet den Dienst Typeform (TYPEFORM SL, C/Bac de Roda, 163 (Local), 08018 - Barcelona (Spain)). Mit Typeform werden Nutzer-Umfragen durchgeführt. Der Dienst von Typeform arbeitet ohne personenbezogene Daten der Besucher und erfasst keine IP-Adressen. Typeform setzt bei Besuchern der Website Cookies, um die Mehrfachteilnahme auszuschließen. Der Einsatz des Cookies ist hierfür unbedingt erforderlich, § 25 Abs. 2 TDDDG.

14. Opinary GmbH

Diese Website verwendet zur Liveauswertung von Nutzerumfragen den Service der Opinary GmbH, Engeldamm 62-64, 10179 Berlin. Die Verwendung des Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG und ermöglicht es, Online-Umfragen oder andere Inhalte zu erstellen und anzuzeigen.

Die Opinary GmbH bietet einen Service an, mittels dessen Nutzer auf redaktionelle wie auch gesponserte Umfragen abstimmen können.

Durch das Opinary-plugin werden folgende Informationen des Webseitenbesuchers abgerufen: Cookie IDs, Zeitstempel, Klickdaten, Vote Koordinaten und verkürzte IP. Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir mit der Opinary GmbH gemeinsam die Reihenfolge der Verarbeitung dieser Daten festgelegt (Art. 26 DS-GVO). Im Rahmen unserer gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit wurde vereinbart, welche Partei welche Pflichten nach der EU-DS-GVO erfüllt.

Wir verantworten dabei gemeinsam mit der Opinary GmbH das Erheben und Übermitteln der Daten des Nutzers an Opinary. Die so erhobenen Daten werden uns daraufhin von Opinary anonymisiert und in aggregierter Form zur Verfügung gestellt.

Zur Steuerung zielgruppenbasierter Werbung werden durch Opinary Informationen über Aktivitäten auf unseren Webseiten (z. B. geklickte Werbebanner, besuchte Unterseiten) unter einem Pseudonym erfasst und verwendet, um Ihnen interessengerechte Werbung Dritter auszuliefern. Hierdurch können Cookies von Werbetreibenden Dritten auf Ihrem Rechner gespeichert werden.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unser Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss: Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Opinary. Wenn Sie mit der Nutzung Ihrer Daten in der angegebenen Form nicht einverstanden sind, können Sie alternativ zu Ihren Einstellungen im Consent-Banner hier durch einen Opt-out widersprechen: https://compass.pressekompass.net/static/optout.html

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Opinary.

15. Sourcepoint (Consent-Banner)

Für die Darstellung der verwendeten Cookies und Pixel über ein Consent-Banner direkt auf der Seite, über die Sie unser Online-Angebot besuchen, sowie darüber erreichbare erweiterte Einstellungsmöglichkeiten verwenden wir die Dienstleistungen von Sourcepoint CMP, 1201 Broadway, 7th floor New York, NY 10001, USA.

Die Verarbeitung der Daten im Zusammenhang mit Sourcepoint wird zum Zwecke der nutzerfreundlichen Consent-Verwaltung auf unser berechtigtes Interesse gestützt. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO, § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG.

Sourcepoint kommt nach einer umfassenden Interessenabwägung zum Einsatz. Im Mittelpunkt steht das Interesse an einer möglichst einfachen und zentralen Consent-Steuerung, die sämtliche Datenverbindungen von Dritten sowie einwilligungspflichtige Tools erfasst und Ihnen u. a. eine einfache Widerrufsmöglichkeit bietet. Die Einstellungen werden durch Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert. Diese können Sie zudem jederzeit manuell löschen, sodass unser Interesse am Einsatz von Sourcepoint letztlich mögliche entgegenstehende Interessen der Nutzer überwiegt.

Wenn Sie die Nutzung bestimmter Angebote über unser Consent-Banner aktivieren oder unterbinden, speichern wir dies über ein Consent-Cookie auf Ihrem Endgerät. Die Speicherung ist dabei für die technische Umsetzung des Consent-Managements erforderlich und dient uns zu Nachweiszwecken. Ferner erfolgt unsererseits eine Nutzungsanalyse, um messen zu können, wie die Consent-Einholung funktioniert.

Wir speichern Ihre Einstellungen im Falle Ihrer Einwilligung bis zu Ihrem Widerruf längstens jedoch für 180 Tage. Sofern Sie individuelle Einstellungen vornehmen oder falls Sie uns keine Einwilligung erteilen, wird Ihnen die Auswahlmöglichkeit nach einem Monat erneut präsentiert.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Einstellungen und die über Sourcepoint getroffenen Einstellungen in unserem Consent-Banner jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Hierzu rufen Sie einfach unser Consent-Banner auf: Cookie-Consent-Tool

Der Datenverarbeitung können Sie jederzeit widersprechen. Beachten Sie bitte, dass eine Nutzung unserer Webseite sodann nicht möglich ist. Zur Ausübung des Widerspruchs löschen Sie die in Ihrem Browser gesetzten Cookies. Gerne können Sie sich auch an uns wenden, wir sind Ihnen gerne bei der Ausübung des Widerspruchs behilflich.

Wir haben keine über das Consent-Banner hinausgehenden Services von Sourcepoint auf unserer Seite im Einsatz. Sourcepoint erhält, außer im Support-Fall, keinerlei Zugriff auf Ihre Daten.

Wir haben Sourcepoint vertraglich datenschutzkonform als Auftragsverarbeiter eingebunden, zudem wurden EU-Standarddatenschutzklauseln abgeschlossen und zusätzliche Garantien eingeholt.

Im Falle eines Support-Falls verarbeitet Sourcepoint Ihre Daten in den USA. Ferner ist der Speicherort der Daten auf die Region "Frankfurt, Deutschland" festgelegt, Clouddienstleister für Sourcepoint ist die Amazon Web Services, Inc. Sourcepoint ist durch entsprechende vertragliche Regelungen verpflichtet, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten und das europäische Datenschutzniveau zu gewährleisten. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO), in diesem Fall werden gesondert hierauf hingewiesen.

Eine Auflistung der zum Einsatz kommenden Cookies finden Sie unter dem Punkt "CMP Cookies" auf https://documentation.sourcepoint.com/implementation/general/cookies-and-local-storage

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung von Sourcepoint unter: https://www.sourcepoint.com/privacy-policy

16. Tickaroo (Live Blog)

Diese Website bindet Ticker von tickaroo (www.tickaroo.com) Tickaroo GmbH, Waffnergasse 8, 93047 Regensburg ein. Der Browser ruft Ticker direkt von den Servern von tickaroo auf. tickaroo erstellt anonymisierte Aufrufstatistiken und speichert IP-Adressen, Datum, Uhrzeit sowie aufgerufene URL aller Zugriffe für maximal vier Wochen. Für die Statistiken wird im Browser ein zufälliges Token generiert, als Cookie gespeichert und bei jedem Ticker-Aufruf mitgesandt. Die Zuordnung eines Tokens zu einem einzelnen Nutzer ist weder uns noch tickaroo möglich.

Die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen des Cookies erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Beachten Sie bitte, dass eine Nutzung unserer Webseite sodann nicht mit den gewohnten Funktionen möglich ist. Hierzu rufen Sie unser Cookie-Consent-Tool auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, Änderungen in den Einstellungen sind für jedes Endgerät separat vorzunehmen.

Der Zweck der Erstellung anonymer Aufrufstatistiken ist der Schutz der Infrastruktur, bspw. gegen DDoS-Attacken. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f. EU-DS-GVO aufgrund des berechtigten Interesses auf Schutz vor Missbrauch und Gewährleistung eines fehlerfreien Betriebs des Service.

Weitere Hinweise zum Datenschutz von tickaroo finden sich auf https://www.tickaroo.com/about/de/datenschutz.html

17. Pageflow

Auf einigen Seiten nutzen wir die Storytelling-Software "Pageflow" von Codevise Solutions Limited, Deutz-Mülheimer Straße 129, D-51063 Köln, Deutschland. Wir betten lediglich das IFrame ein, sodass der Nutzer die Anwendung mit einem Klick starten muss. Diese übermittelt und verarbeitet Informationen in so genannten "Server-Log-Dateien", die nach 30 Tagen automatisch gelöscht werden:

Browsertyp und Browserversion,

verwendetes Betriebssystem,

Referrer URL,

Hostname des zugreifenden Rechners,

Uhrzeit der Serveranfrage,

IP-Adresse

Anhand dieser Informationen kann eine fehlerfreie Darstellung auf unterschiedlichen Geräten und Browsern gewährleistet und eine für die zur Verfügung stehende Netzwerksituation optimierte Version angezeigt werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Cookies

Für Beiträge, die ein spezielles Feature zum Hervorheben neuer Inhalte seit dem letzten Aufruf der Seite verwenden, wird ein Cookie gesetzt, um diese Benachrichtigung zu ermöglichen.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO sowie § 25 Abs. 2 TDDDG. Der Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Webseite - hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden. Insofern ist der Einsatz des Cookies unbedingt erforderlich.

Widerspruchsmöglichkeit:

Sie können der Verarbeitung der Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Beachten Sie bitte, dass eine Nutzung unserer Webseite sodann nicht mit den gewohnten Funktionen möglich ist. Zur Ausübung des Widerspruchs deaktivieren Sie durch Neuladen der Seite den iFrame Außerdem können Sie die in Ihrem Browser gesetzten Cookies löschen. Gerne können Sie sich auch an uns wenden, wir sind Ihnen gerne bei der Ausübung des Widerspruchs behilflich.

Weitere Informationen finden Sie zudem in der Datenschutzerklärung von Pageflow: https://pageflow.io/de/datenschutzerklaerung/

18. Leaflet (Einsatz von OpenStreetMap)

Diese Webseite benutzt Leaflet API, einen Kartendienst, der es ermöglicht OpenStreetMap, (https://www.openstreetmap.de) einen OpenSource Dienst der OpenStreetMap Foundation (OSMF, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom), in die Webseite einzubinden. Für die korrekte Darstellung ist es aus technischer Sicht notwendig Anfragen an andere Server zu stellen. Durch diese Anfragen wäre es grundsätzlich möglich, dass Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an andere Server übertragen und dort gespeichert werden. Die anderen Server sind nach Analyse durch die Entwicklertools auf maps.wikimedia.org (Kartenlayer) und unpkg.com (Leaflet-Dateien) beschränkt.

Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten durch Leaflet API jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Hierzu haben Sie die Möglichkeit, den Service von OpenStreetMap zu deaktivieren und somit den Datentransfer an Dritte zu verhindern, indem Sie JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die Kartenanzeige auf unseren Seiten nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.

Die Nutzung von OpenStreetMap erfolgt im Interesse der Aufwertung unseres Online-Angebots. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO dar.

Mehr Informationen zu OpenStreetMap finden Sie unter https://www.openstreetmap.de. Mehr Informationen zur verwendeten API Leaflet finden Sie unter https://www.leafletjs.com

19. Google Maps

Auf unserer Website verwenden wir Google Maps (API) von Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps ist ein Webdienst zur Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische Informationen visuell darzustellen. Über die Nutzung dieses Dienstes wird Ihnen unser Standort angezeigt und eine etwaige Anfahrt erleichtert.

Bereits beim Aufrufen derjenigen Unterseiten, in die die Karte von Google Maps eingebunden ist, werden Informationen über Ihre Nutzung unserer Website (wie z.B. Ihre IP-Adresse) an Server von Google übertragen und dort gespeichert, hierbei kann es auch zu einer Übermittlung an die Server der Google LLC. in den USA kommen. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind oder ob ein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. Die Erhebung, Speicherung und die Auswertung erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktforschung und/oder der bedarfsgerechten Gestaltung von Google-Websites. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich für dessen Ausübung an Google wenden müssen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Beachten Sie bitte, dass eine Nutzung unserer Webseite sodann nicht mit den gewohnten Funktionen möglich ist. Hierzu rufen Sie unser Cookie-Consent-Tool auf und wählen die entsprechende Einwilligung ab. Bitte beachten Sie, Änderungen in den Einstellungen sind für jedes Endgerät separat vorzunehmen.

Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der Nutzung von Google Maps nicht einverstanden sind, besteht auch die Möglichkeit, den Webdienst von Google Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung JavaScript in Ihrem Browser ausschalten. Google Maps und damit auch die Kartenanzeige auf dieser Internetseite kann dann nicht genutzt werden.

Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie unter www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verwendung von Google Maps finden Sie auf der Internetseite von Google ("Google Privacy Policy"): www.google.de/intl/de/policies/privacy/

20. Knightlab.com

Auf unserer Webseite wird der Webservice des Unternehmens Northwestern University Knight Lab, 1845 Sheridan Road, 60208 Evanston (nachfolgend: Knightlab.com) aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO nachgeladen. Wenn Sie in die Datenübermittlung eingewilligt und in Ihrem Browser Java-Script aktiviert und keinen Java-Script-Blocker installiert haben, wird Ihr Browser personenbezogene Daten (IP-Adresse, Anwenderkennung (ID)) an Knightlab.com übermitteln.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Hierzu rufen Sie einfach unser Consent-Banner auf: Cookie-Consent-Tool

Darüber hinaus können Sie die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch Knightlab.com verhindern, indem Sie die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser installieren (diesen finden Sie z. B. unter www.noscript.net oder www.ghostery.com).

Weitere Informationen zu Knightlab.com finden Sie unter: https://knightlab.northwestern.edu/

21. OneSignal (für Push-Funktionen)

Wir verwenden den Dienst von OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054 (im Folgenden "OneSignal"), um Ihnen Push-Nachrichten zu senden, sofern Sie in deren Empfang durch Erteilen der entsprechenden Berechtigung eingewilligt haben. OneSignal erhält bei Aufruf der App Informationen über die installierte App und ihre Nutzung, die temporäre eindeutige Gerätekennung (z.B. IDFA und Android-ID), den aktuellen Standort, verknüpft mit der temporären eindeutigen Gerätekennung; Ihre E-Mail Adresse (falls angegeben), Ihre IP-Adresse, Typ ihres Geräts, Typ und Version Ihres Betriebssystems, Ihren Mobilfunkanbieter, Ihre Spracheinstellungen, Zeitzone und Netzwerkeinstellungen (z.B. WiFi). Die Datenschutzinformationen und weitere Informationen von OneSignal finden Sie unter: https://onesignal.com/privacy_policy.

Wir binden für die Push-Funktionen dieses Unternehmen ein, weil es unseren Service erleichtert und die Push-Nachrichten wirtschaftlich sinnvoll ermöglicht. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zu diesen Zwecken ist Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

22. dpa-infocom

Wir nutzen auf Grundlage Ihrer Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO und § 25 Abs. 1 TDDDG Live-Dienste der dpa-infocom GmbH (Mittelweg 38, 20148 Hamburg, Deutschland). Mit diesem Dienst werden Live-Grafiken und Liveticker erstellt und ausgespielt. Zum Abruf der Inhalte werden von Ihrem Endgerät automatisch die Log-Daten (IP-Adresse, User-Agent) an dpa-infocom übermittelt. Bitte beachten Sie, dass Ihre Einwilligung auch das Nachladen weiterer Inhalte und Programme umfasst. Sofern über den Liveticker beispielsweise Soziale Netzwerke eingebunden sind, so findet hier eine Datenübertragung an diese statt, ggf. auch eine Verknüpfung mit etwaigen Konten. Welche Inhalte konkret über den Liveticker geladen werden, kommt maßgeblich auf den jeweiligen Ticker an und entzieht sich im Einzelnen unserer Einflussnahme. Dpa-infocom nutzt Ihre Daten auch zu Zwecken des Werbetrackings und stellt Verknüpfungen zu Werbediensten her.

Die Auslieferung der Inhalte erfolgt über die Amazon Cloudfront (Amazon Web Services EMEA Sàrl ("AWS") mit Sitz in Luxemburg), einem Content-Delivery-Network (CDN), was eine schnelle und sichere Datenübertragung gewährleistet. Der Serverstandort ist in der EU. Der Liveticker dpa-Live wird auf Servern der AWS in Deutschland und in einem Hetzner Data Center Park in Deutschland gehosted. Entsprechende Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung wurden abgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Inhalten zu Datenübertragungen außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums kommen kann, wobei im Einzelfall das europäische Datenschutzniveau nicht gewährleistet sein könnte. Dies ist abhängig von den jeweiligen Inhalten und entzieht sich unserem Einflussbereich.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unser Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einstellung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss: Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung von dpa und zu Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie unter: https://service.dpa-infocom.de/de/support/solutions/articles/76000020922-datenschutzhinweise-bei-der-nutzung-von-produkten-der-dpa-infocom-gmbh

Sowie unter: https://www.dpa.com/de/datenschutzhinweise/

23. Friendly Captcha

Wir verwenden den Dienst friendlycaptcha der Friendly Captcha GmbH (Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Deutschland). Das Tool dient der Unterscheidung, ob Eingaben auf unserer Webseite durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgen. Hierbei wird durch Abgleich- und Sicherheitsmechanismen erkannt, ob die Bedienung der Seite, auf der der Dienst eingebunden ist, durch einen Menschen erfolgt. Der Dienst umfasst die Übertragung der IP-Adresse und ggf. weiterer für den Dienst benötigter Daten an die Friendly Captcha GmbH zum Zwecke des Spam-Schutzes und erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Feststellung der individuellen Eigenverantwortung im Internet und der Verhinderung missbräuchlicher Nutzung unserer Systeme sowie der Vermeidung von Spam.

Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Friendly Captcha finden Sie unter: https://friendlycaptcha.com/de/privacy/gdpr/

24. weekli

Diese Webseite nutzt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO die Dienste von weekli, einem Angebot der yack.rocks GmbH aus München, um auf unserer Webseite blätterbaren Publikationen einbinden zu können. Für die technische Übermittlung der Daten an den Browser des Nutzers wird die IP Adresse des Nutzers auf den Servern von weekli in Deutschland anonymisiert verarbeitet und zur Ermittlung von Störungen und aus Sicherheitsgründen für 7 Tage gespeichert und danach gelöscht.

Weitere Informationen finden Sie auch in den weekli Datenschutzbedingungen unter https://www.weekli.de/datenschutz

25. MessengerPeople

Für die Versendung unserer Artikelempfehlungen für Sie verwenden wir den Messenger-Dienst WhatsApp. Für die Nutzung dieses Services wird ein bestehendes WhatsApp-Messaging Konto benötigt.

Zur Erbringung dieses Dienstes arbeiten wir mit dem Dienstleister MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München (https://www.messengerpeople.com/de/) zusammen. MessengerPeople stellt die Infrastruktur für den Versand der Artikelempfehlungen bereit und verarbeitet die Daten in unserem Auftrag gemäß den Bestimmungen der DS-GVO. Die erhobenen Daten werden nur für die Bereitstellung des Dienstes genutzt.

Mit dem Versenden einer Startnachricht an MessengerPeople willigen Sie gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO ein, dass der Versender Ihre personenbezogenen Daten (Name und Vorname, Telefonnummer) zur Versendung unserer Artikelempfehlungen an Sie unter Nutzung des WhatsApp-Messangers verwendet.

Verantwortlicher Anbieter des Messengers ist innerhalb der EU die WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter https://www.whatsapp.com/legal/.

Bitte seien Sie sich bewusst, dass WhatsApp personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet werden kann. Weitere Informationen enthalten die obenstehenden Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Messangers. Der Versender hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch den Anbieter.

Ihre Einwilligung in diese Datenverarbeitung ist jederzeit durch Eingabe "STOP" im WhatsApp-Messenger frei widerrufbar. Die Löschung der Daten durch uns erfolgt nach 3 Monaten. Senden Sie eine Nachricht mit dem Text "ALLE DATEN LOESCHEN" über Ihren Messenger werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von MessengerPeople (https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/).

26. DRIVE

Wir verwenden den Dienst DRIVE (Schickler Unternehmensberatung GmbH, Alter Wall 22, 20457 Hamburg), um statistische Auswertungen und Performanceanalysen zu erstellen. Unser Angebot wird mit diesen Daten kontinuierlich optimiert und benutzerfreundlicher gestaltet. Darüber hinaus werden die Daten dafür genutzt, personalisierte Inhalte auszuspielen.

Dazu erheben wir die folgenden Daten:

verkürzte und gehashte IP-Adresse

Nutzer-ID

Zeitpunkt des Aufrufs

Aufgerufene Inhalte und Artikel

Abonnements Ja/Nein

Informationen zum Endgerät

Die Analyse geschieht mittels pseudonymer Nutzerprofile, in denen keine persönlichen, sondern nur anonymisierte oder pseudonymisierte Daten verwendet werden. Bei den gespeicherten Daten handelt es sich um eine verschlüsselte, pseudonymisierte Nutzer-ID, sowie weitere anonyme Daten. Die eingesetzte Technologie verwendet eine verkürzte und gehashte IP-Adresse. Eine Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich in der Europäischen Union. Es erfolgt keine Weitergabe von Daten an Dritte.

Die Messung und Analyse mittels der Schickler Unternehmensberatung GmbH erfolgt auf Grundlage der Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Sie können sich von der Erfassung durch die Schickler Unternehmensberatung GmbH, über unser Cookie-Consent-Tool austragen sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern. Dieser Widerruf gilt so lange, wie das zugehörige Opt-Out-Cookie nicht gelöscht wird.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden oder durch den Nutzer die Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen wird.

Genauere Informationen erhalten Sie in der Privacy Policy welche Sie unter folgender URL einsehen können: https://www.schickler.de/datenschutz

27. Datawrapper

Zur Visualisierung von Daten, Grafiken und Karten verwenden wir die Software der Firma Datawrapper GmbH, Bahnhofstraße 18, 53604 Bad Honnef: https://www.datawrapper.de/privacy/

28. Echobox

Wir verwenden den Dienst "Echobox" der Firma Echobox, 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, GB, um unsere Social-Media-Accounts zu analysieren und auszuwerten. Informationen finden Sie auf der Website: https://www.echobox.com und in der Datenschutzerklärung: https://www.echobox.com/privacy.

29. Drimify

Wir verwenden den Dienst Drimify der DRIMLIKE LTD, EH20 Business Centre, 6 Dryden Road, Loanhead, Schottland. Das Tool dient dazu um im Rahmen der Durchführung von Gewinnspielen auf unserer Webseite eine Mehrfachteilnahme auszuschließend. Zu diesem Zwecke erfolgt eine Übertragung der IP-Adresse an den Dienstleister, damit dieser feststellen kann, ob bereits eine Teilnahme erfolgt ist. Die Einbindung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO; § 25 Abs. 2 TDDDG auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Feststellung und Verhinderung einer Mehrfachteilnahme an unseren Gewinnspielen.

Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Drimify finden Sie unter: https://drimify.com/de/rechtliches/

30. StorifyMe

Auf unserer Webseite verwenden wir den Dienst "StorifyMe" der StorifyMe GmbH, Blutenburgstraße 68, 80636 München, Deutschland. Wir nutzen deren Tool zum Erstellen und Ausspielen von redaktionellen Inhalten. Bei der Interaktion mit dem Tool werden Nutzungsdaten an StorifyMe übertragen und von StorifyMe in unserem Auftrag verarbeitet.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO und § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sie können Ihre Einwilligung zudem jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einstellung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Nutzung Ihrer Daten bei der Verwendung des Tools finden Sie bei StorifyMe unter https://www.storifyme.com/legal/privacy-policy.

31. Atlas von 23 degrees.io

Wir nutzen zur Ausspielung von interaktiven Infografiken (Wahldaten und andere Infografiken) Atlas, einen Dienst der 23 degrees GmbH, Tigergasse 3/5, 1080 Wien, Österreich. Dabei werden bei Anzeige bzw. Abruf von Echtzeitwahlergebnissen und anderen Infografiken personenbezogene Daten (u. a. User Agent und IP-Adresse) an 23 degrees übermittelt. Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleistung eines sicheren und stabilen Internetauftritts werden Zugriffe auf die Angebote auf der o. g. Plattform für statistische Zwecke protokolliert (in Logfiles). Im Zuge dieser Protokollierung wird Ihre IP-Adresse übertragen (nicht gespeichert), die Browserkennung, der Name des abgerufenen Inhaltes, Datum und Uhrzeit des Zugriffs werden festgehalten. Diese Daten haben keinen direkten Personenbezug und werden nur vorübergehend, nicht gemeinsam mit anderen Daten, gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. Weitere Verarbeitungszwecke insbesondere durch 23 degrees selbst, sind uns nicht bekannt und entziehen sich unserem Einfluss.

Im Zusammenhang mit 23 degrees wird ein Cookie, eine kleine Textdatei, die auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert wird, des Dienstes Cloudflare eingesetzt. Rechtsgrundlage für den Cookie ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO, § 25 Abs. 1 S. 1 TDDDG. Der Cookie dient dem Schutz vor Hackerangriffen in Form von DDoS Attacken. Der Cookie wird für 30 Tage gespeichert.

23 degrees verarbeitet und speichert Ihre Daten ausschließlich innerhalb der EU. Zum Teil sind Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an der Verarbeitung beteiligt, die Datenhaltung ist jedoch in der EU, die Verarbeitung über den Angemessenheitsbeschluss abgesichert.

Sie können Ihre Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über unseren Consent-Banner widerrufen. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Cookie-Consent-Tool

Informationen zum Datenschutz rund um 23 degrees erhalten Sie unter https://www.23degrees.io/privacy/



EINBETTUNG SOZIALER NETZWERKE

Youtube

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nutzung von SoundCloud

Auf unseren Seiten können Plugins des sozialen Netzwerks SoundCloud (SoundCloud Limited, 33 St James Square, London SW1Y 4JS, UK) integriert sein. Rechtsgrundlage für die damit verbundene Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO.

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird nach Aktivierung des Plugins eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem SoundCloud-Server hergestellt. SoundCloud erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den "Like-Button" oder "Share-Button" anklicken während Sie in Ihrem SoundCloud-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem SoundCloud-Profil verlinken und/oder teilen. Dadurch kann SoundCloud den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch SoundCloud erhalten.

Wenn Sie nicht wünschen, dass SoundCloud den Besuch unserer Seiten Ihrem SoundCloud-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem SoundCloud-Benutzerkonto aus bevor Sie Inhalte des SoundCloud-Plugins aktivieren.

Ferner können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einstellung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss: Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von SoundCloud unter https://soundcloud.com/pages/privacy

X (ehemals Twitter)

Unser Online-Angebot verwendet Funktionen von X, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02AX07, Irland.Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO. Bei Aufruf unserer Seiten wird Ihnen die Möglichkeit angezeigt, X-Plug-Ins zu aktivieren. Erst nach erteilter Einwilligung und nur dann wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von X aufgebaut. Dabei werden Daten an X übertragen, insbesondere Ihre IP-Adresse und die Information, welche Seite Sie gerade besuchen. Diese Daten können auch in die USA übertragen werden. Besitzen Sie einen X-Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann X aktivieren, wenn Sie auch mit einer Übermittlung Ihrer Daten in die USA einverstanden sind, auch wenn dort womöglich ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gesichert ist.

Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem X-Account wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite und der Aktivierung des X-Plugins bei Twitter aus. Interaktionen, insbesondere das Anklicken eines "Re-Tweet"-Buttons werden ebenfalls an X weitergegeben.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Hierzu rufen Sie einfach unser Consent-Banner auf: Cookie-Consent-Tool

Alternativ können Sie Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie den Schiebe-Button, mit dem Sie das Plugin aktiviert haben, wieder deaktivieren.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Twitter finden Sie unter https://twitter.com/de/privacy

Facebook

Wir haben auf unserer Webseite Inhalte des sozialen Netzwerkes facebook.com eingebunden, welches von der Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"). Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO und § 25 Abs. 1 TDDDG.

Bei Aufruf unserer Seiten wird Ihnen die Möglichkeit angezeigt, Facebook-Inhalte zu aktivieren. Erst nach erteilter Einwilligung und nur dann wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. Der Inhalt wird dann von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Dabei werden Daten an Facebook übertragen, insbesondere Ihre IP-Adresse und die Information, welche Seite Sie gerade besuchen. Auf diese Weise geben Sie Facebook Auskunft über Ihr Surfverhalten. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook trotz erteilter Einwilligung die Daten nicht mit Ihrem bestehenden Facebook-Konto verknüpft, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.

Facebook verarbeitet und speichert Ihre Daten in den USA. Ein entsprechendes datenschutzrechtliches Vertragswerk wird abgeschlossen. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Hierzu rufen Sie einfach unser Consent-Banner auf: Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook finden Sie unter https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Wir haben auf unserer Webseite Inhalte des sozialen Netzwerkes Instagram eingebunden, welches von der Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO und § 25 Abs. 1 TDDDG.

Bei Aufruf unserer Seiten wird Ihnen die Möglichkeit angezeigt, Instagram-Inhalte zu aktivieren. Erst nach erteilter Einwilligung und nur dann wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von Instagram aufgebaut. Der Inhalt wird dann von Instagram direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Dabei werden Daten an Instagram übertragen, insbesondere Ihre IP-Adresse und die Information, welche Seite Sie gerade besuchen. Auf diese Weise geben Sie Instagram Auskunft über Ihr Surfverhalten. Besitzen Sie einen Instagram-Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram trotz erteilter Einwilligung die Daten nicht mit Ihrem bestehenden Instagram-Konto verknüpft, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Instagram ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Instagram.

Instagram verarbeitet und speichert Ihre Daten in den USA. Ein entsprechendes datenschutzrechtliches Vertragswerk wird abgeschlossen. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Hierzu rufen Sie einfach unser Consent-Banner auf: Cookie-Consent-Tool

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Instagram finden Sie unter https://help.instagram.com/519522125107875

TikTok

Wir betreiben einen TikTok Account und binden diesen auf unserer Webseite ein, um Ihnen TikTok Videos zur Verfügung stellen zu können. Dienstanbieter für den europäischen Raum sind gemeinsam TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terace, Dublin, Irland und TikTok Information Technologies UK Limited, , 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, United Kingdom.

Dabei nutzt TikTok Cookies und ähnliche Technologien, um im Rahmen Ihrer Nutzung der TikTok Videos auf unserer Webseite Daten wie IP-Adresse, Betriebssystem, Browsertyp oder auch den Standort zu erfassen. Haben Sie selbst einen TikTok-Account, können noch weitere Informationen wie E-Mail-Adresse, Name, Geburtsdatum oder aber Informationen über Ihr Nutzerverhalten auf dem Kanal gesammelt und verarbeitet werden.

Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) EU-DS-GVO oder aber unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO.

Nach wie vor werden Daten in Drittländer übermittelt. Grundlage hierfür sind Angemessenheitsbeschlüsse wie das Data Privacy Framework (DPF) oder aber der Abschluss von Standardvertragsklauseln.

Detailliertere Informationen sind unter https://www.tiktok.com/de/privacy-policy zu finden.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Hierzu rufen Sie einfach unser Consent-Banner auf: Cookie-Consent-Tool

Threads

Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes Threads eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Meta Platforms Technologies Ireland Limited, MERRION ROAD, DUBLIN 4, D04 X2K5, IRELAND (Meta).

Wenn das Social-Media-Element aktiv ist, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und dem Meta-Server hergestellt. Meta erhält dadurch Informationen über den Besuch dieser Website durch Sie.

Wenn Sie in Ihrem Threads-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Threads-Buttons die Inhalte dieser Website mit Ihrem Threads-Profil verlinken. Dadurch kann Meta den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Meta erhalten.

Soweit eine Einwilligung (Consent) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. g. Dienstes auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen das / die entsprechende(n) Cookie(s) ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss: Cookie-Consent-Tool

Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung des Dienstes auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer möglichst umfassenden Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ und der ergänzenden Threads-Datenschutzrichtlinie unter https://help.instagram.com/515230437301944.

Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail

EINGERÄUMTE ZUGRIFFSRECHTE BEI NUTZUNG DER "FREIE PRESSE APP" (Android bzw. iOS)

Damit unsere App auf Ihrem Endgerät funktioniert, ist es erforderlich, dass der App verschiedene Berechtigungen zum Zugriff auf bestimmte Funktionen des Gerätes eingeräumt werden. Dabei ist es bei allen Geräten, gleich über welches Betriebssystem diese verfügen, erforderlich, der App bestimmte Berechtigungen einzuräumen, die wir "grundlegende Berechtigungen" nennen. Je nach Betriebssystem des Endgerätes, das Sie nutzen, kann dieses zusätzliche Funktionen aufweisen, für die es erforderlich ist, weitere Berechtigungen einzuräumen, damit die App funktioniert. Diese führen wir im Anschluss an die "grundlegenden Bedingungen" nach Betriebssystem (Android bzw. iOS) geordnet auf.

Die grundlegenden Berechtigungen (Android und iOS) sind:

WLAN-Verbindungen abrufen

Ist erforderlich, damit die Funktionalität des Dokumenten-Downloads im Zusammenhang mit WLAN-Verbindungen sichergestellt werden kann.

Netzwerkverbindungen abrufen

Ist erforderlich, damit die Funktionalität des Dokumenten-Downloads im Zusammenhang mit Netzwerkverbindungen sichergestellt werden kann, die keine WLAN-Verbindungen sind.

Bildschirmsperre deaktivieren (Stand-by-Modus verhindern)

Ist erforderlich, damit die Videos, die sich unter den bereitgestellten Dokumenten befinden, in der App direkt abgespielt werden können, ohne dass die Wiedergabe durch Bildschirmsperre unterbrochen wird.

Zugriff auf alle Netzwerke

Der Zugriff auf alle Netzwerke ist erforderlich, damit Dokumente heruntergeladen werden können.

Ruhezustand deaktivieren

Ist erforderlich, damit die Videos, die sich unter den bereitgestellten Dokumenten befinden, in der App direkt abgespielt werden können, ohne dass die Wiedergabe durch das Eintreten des Ruhezustandes unterbrochen wird.

Wenn Sie die App über ein Endgerät nutzen, das mit dem Betriebssystem Android arbeitet, sind zudem betriebssystembedingt folgende Berechtigungen erforderlich:

USB-Speicherinhalte lesen

Die Berechtigung ist erforderlich, damit Dokumente, die auf dem USB-Speicher des Endgerätes abgelegt sind, gelesen werden können.

USB-Speicherinhalte ändern oder löschen

Die Berechtigung ist erforderlich, damit Dokumente, die auf dem USB-Speicher des Endgerätes abgelegt sind, geändert oder gelöscht oder erstmals abgelegt werden können.

Wenn Sie hingegen die App über ein Endgerät nutzen, das mit dem Betriebssystem iOS (Apple) arbeitet, sind, neben den grundlegenden Berechtigungen, betriebssystembedingt zusätzlich folgende Berechtigungen erforderlich:

Zugriff auf unsichere URLs

Die Berechtigung ist erforderlich, damit externe Links innerhalb der Anwendung ggf. auch über eine unverschlüsselte HTTP-Verbindung erfolgen können. Während die Inhalte für die Zwecke der App selbst über eine HTTPS-Verschlüsselung übertragen werden, ist dies bei externen Links nicht darstellbar. Dabei werden jedoch keine personenbezogenen Daten übertragen.

Mobile Daten/Zugriff auf mobile Daten

Möchte der Nutzer Dokumente ausschließlich über WLAN herunterladen, kann er eine entsprechende Einstellung im Menü der App vornehmen und die Nutzung mobiler Daten deaktivieren. Der Zugriff auf mobile Daten ist insofern erforderlich, damit die Funktionalität der Abschaltung von Dokumenten-Downloads über mobile Daten sichergestellt werden kann.

Push-Benachrichtigungen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO)

Wir verwenden Push-Benachrichtigungen. Dies sind Nachrichten, die als Dienst der App an Ihr mobiles Endgerät gesendet werden, über Services wie Apple Push Notification Service oder Google Cloud Messaging Service. Diese Services sind Standard-Funktionen der mobilen Endgeräte. Die Datenschutzrichtlinie des Dienstleisters verwaltet den Zugriff, die Nutzung und die Offenlegung von persönlichen Daten - ein Resultat Ihrer Inanspruchnahme dieser Serviceleistungen.

III. Bewerbungen

ONLINE-BEWERBUNGEN / BEWERBUNGSFORMULAR (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Tätigkeit bei der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG. Wir sind uns der Bedeutung Ihrer Daten bewusst und verarbeiten die von Ihnen im Rahmen des Bewerbungsformulars angegebenen personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der effektiven und korrekten Abwicklung des Bewerbungsverfahrens und für die Kontaktaufnahmen im Rahmen des Bewerbungsprozesses. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte ohne Ihre Einwilligung.

Zur Verwaltung der Bewerbungen setzen wir auf ein Bewerberportal von HR4You (HR4You AG, Ulbarger Straße 52, 26629 Großefehn / Timmel, Deutschland, Datenschutzerklärung). Mit dem Dienstleister wurde das datenschutzrechtlich relevante Vertragswerk abgeschlossen. Für die inhaltliche Gestaltung sowie die personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen des Bewerberportals, das Ihnen unter der Subdomain cmdienste.hr4you.org seitens HR4You zur Verfügung steht, eingeben, sind wir Verantwortliche im Sinne der DS-GVO. Was den technischen Betrieb des Portals inklusive der damit verbundenen Zugriffsdaten (IP-Adresse, referrer, provider, etc.) inklusive des Einsatzes von Cookies und weiterer Techniken, die zum Betrieb des Portals erforderlich sind, ist HR4You verantwortlich, auf derartige Daten mit Personenbezug haben wir keinerlei Zugriff und/oder Einflussnahme. Sofern Sie diesbezüglich Fragen haben oder Rechte als Betroffene Person wahrnehmen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an HR4You.

Im Rahmen des Bewerbungsformulars werden Sie um die Angabe persönlicher Daten gebeten. Hierbei beachten wir den Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung, indem Sie uns nur die Daten angeben müssen, die wir zur vollständigen Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen benötigen wie z.B. Ihren Lebenslauf oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Diese Pflichtangaben sind mit einem *(Stern) gekennzeichnet. Aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird zudem Ihre IP-Adresse verarbeitet.

Ohne diese Daten können wir leider keine Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen vornehmen, daher lässt unser Bewerbungssystem in diesem Fall kein Hochladen der Bewerbungsunterlagen zu. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, freiwillige Angaben im Bewerbungsformular zu machen.

Um die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten bestmöglich zu schützen, setzen wir entsprechende Sicherheitsmaßnahmen um. Ihre Bewerbungsunterlagen werden verschlüsselt an uns übertragen.

Wir speichern Ihre Daten zu den oben genannten Zweck, bis das Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist und diesbezügliche Fristen abgelaufen sind - spätestens sechs Monate nach Erhalt eines Entscheides. Sie haben aber die Möglichkeit, dass wir Ihre Bewerbungsunterlagen länger speichern und mit anderen Ihrem Profil entsprechenden vakanten Stellen abgleichen. Hierfür benötigen wir Ihre separate Einwilligung.

Bei Online-Bewerbungen erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

Anrede

Name, Vorname

Anschrift

E-Mail, Kontaktdaten

Tätigkeit für die Bewerbung

Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Bewerbungsfoto)

Sonstige Mitteilungen

Zudem nutzen wir Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen (z.B. beruflichen Netzwerken) zulässigerweise gewonnen haben.

Interessierte Nutzer können uns darüber hinaus an die im Bereich Karriere kommunizierte E-Mail-Adresse gezielt eine Bewerbung senden. Hierfür bieten wir den Nutzern eine Inhalte-Verschlüsselung an. Außerdem besteht die Möglichkeit, alternative Wege für die Bewerbung zu nutzen (z.B. den Postweg).