Chemnitz ist eine Basketballstadt - und den größten Anteil daran, dass das so ist, haben die Niners Chemnitz.

Gegründet wurde der Basketball-Verein 1999, 21 Jahre später gelang unter Trainer Rodrigo Pastore der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga BBL. Dort sorgen die Chemnitzer seitdem für Furore.



Nach dem souveränen Klassenerhalt im ersten BBL-Jahr schafften sie 2022 und 2023 den Einzug in die Playoffs der Bundesliga, wo jedes Mal im Viertelfinale Schluss war. 2022/23 nahmen sie erstmals am internationalen Geschäft teil, spielten im Europe Cup. In diesem Wettbewerb holte das Team um Kapitän Jonas Richter Ende April 2024 den größten bisherigen Erfolg in der Vereinsgeschichte: Sie gewannen den Europapokal in zwei dramatischen Finalspielen gegen Bahcesehir Istanbul. "Freie Presse" begleitet die Niners dabei mit dem etwas anderen Liveticker, der mittlerweile Kultstatus erreicht hat. Zudem gibt es hier alle aktuellen Nachrichten zu den Niners Chemnitz.