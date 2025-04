Chemnitz 1 min.

Versöhnlicher Abschluss eines außergewöhnlichen Jahres: Niners Chemnitz gewinnen Derby gegen Mitteldeutschen BC

Die Serie hält. Auch das neunte Ostderby in der Basketball-Bundesliga geht an die Chemnitzer. Es ist der erste Sieg in diesem Dezember. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.