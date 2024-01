Niners Chemnitz kassieren gegen Bayern München erste Heimniederlage der Saison

In der Liga waren die Chemnitzer Basketballer bisher in der heimischen Messe ungeschlagen. Doch das Starensemble aus München war am Sonntagnachmittag eine kleine aber entscheidende Nummer zu groß. Die Niners verloren mit 73:86, bleiben aber Spitzenreiter. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

