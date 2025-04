Chemnitz Kulturhauptstadt 2025

Chemnitz 4 min.

Nische für Elite oder knallharter Wirtschaftsfaktor? Was eine Leistungsschau in Chemnitz über den Wert der sächsischen Kreativwirtschaft sagt

Doppelt so viel Umsatz wie in der Autoproduktion und mehr Unternehmen als in der Gastronomie: Das ist die aufstrebende Wirtschaftsbranche Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen. Die „Werkschau“ ist ihr Schaufenster. Sie findet zum zweiten Mal in Chemnitz statt, diesmal an einem ganz neuen Standort.