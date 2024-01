Kulturhauptstädte 2024: Andere Städte haben auch keine Fernzüge: Was Chemnitz von Bad Ischl, Bodø und Tartu lernen kann

In knapp einem Jahr, am 18. Januar 2025, wird das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Bis dahin gibt es jedoch noch einiges zu tun. Zeit, mal zu gucken, was die anderen so machen.

Das Kulturjahr 2024 gönnt sich gleich drei europäische Kulturhauptstädte: Eine liegt in Norwegen, 80 Kilometer nördlich des Polarkreises, eine im österreichischen Sommerfrische-Idyll und die dritte im Südosten Estlands. Wir haben die Städte genauer unter die Lupe genommen. Wie gut ist das Motto? Was bietet das Programm? Wer sollte hier...